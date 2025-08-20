Israele ha approvato un insediamento che spezzerà in due la Cisgiordania: “Un altro chiodo sulla bara dello Stato palestinese”. Per Ue e Uk è “illegale”. Intanto lo stato ebraico ha dato il via libera anche al piano per conquistare Gaza City, saranno mobilitati 130 mila riservisti.

La Redazione

Era rimasto congelato per oltre 20 anni, ma adesso il governo di Israele ha deciso di sbloccare l’impasse e ha approvato definitivamente un progetto di insediamenti illegali nella zona E1 dei Territori Occupati che di fatto spezzerebbe in due la Cisgiordania, con l’obiettivo esplicito di ostacolare la creazione di uno stato palestinese. Lo stesso governo Netanyahu lo ha definito “un altro chiodo sulla bara dello Stato palestinese”.

Il piano è stato bocciato sia dall’Unione Europea che dal Regno Unito che hanno parlato di un progetto “Illegale”. Il Servizio di Azione Esterna dell’Ue ha dichiarato: “La decisione delle autorità israeliane compromette ulteriormente la soluzione dei due Stati e costituisce una violazione del diritto internazionale. L’Ue esorta Israele a rinunciare a tale decisione, sottolineandone le profonde implicazioni e la necessità di valutare misure volte a salvaguardare la fattibilità della soluzione dei due Stati”.

Il piano di occupazione di Gaza

Il governo israeliano ha dato il via libera anche al piano di occupazione di Gaza City e ha annunciato che saranno mobilitati 130mila riservisti fino al 2026. Il reclutamento dei primi 60mila dovrebbe iniziare mercoledì. Secondo il quotidiano Haaretz, sono cinque le divisioni che prenderanno parte all’offensiva insieme alla Divisione Gaza. I preparativi per l’operazione sono già in corso, con attacchi e operazioni preliminari nell’area, anche alla periferia della città.