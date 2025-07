La furia dell’esercito israeliano non risparmia neanche la chiesa cattolica Sacra Famiglia di Gaza: un raid ha causato due morti, è stato ferito anche padre Romanelli. Per l’Unicef, Israele a Gaza uccide in media 28 bambini al giorno.

«Negli ultimi 21 mesi di guerra a Gaza, sono stati uccisi più di 17.000 bambini e 33.000 sono stati feriti. Ogni giorno sono stati uccisi in media 28 bambini, l’equivalente di un’intera classe. Considerate questo dato per un momento. Un’intera classe di bambini uccisi, ogni giorno, per quasi due anni»: è quanto ha detto Catherine Russell, direttrice generale dell’Unicef, nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. «Questi bambini non sono combattenti – ha rimarcato – vengono uccisi e mutilati mentre fanno la fila per ottenere cibo e medicine salvavita. La settimana scorsa, 15 palestinesi, tra cui nove bambini e quattro donne, sono stati uccisi in un attacco mentre aspettavano in fila le forniture nutrizionali dell’Unicef a Deir al Balah. Lo scorso fine settimana, 10 persone, tra cui sette bambini, sono stati uccisi in un bombardamento mentre raccoglievano acqua potabile».

Intanto, nelle ultime ore «altri 20 palestinesi morti a Gaza: schiacciati dalla folla», secondo quanto riporta l’Associated Press.

Il raid sulla chiesa

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha confermato la morte di due persone nel raid di Israele che ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia, questa mattina. Le vittime sono Saad Issa Kostandi Salameh e Foumia Issa Latif Ayyad. Padre Gabriel Romanelli, 56enne argentino (di Buenos Aires) di origine italiana, è rimasto ferito nell’attacco. Il sacerdote, considerato molto vicino a Papa Francesco, è il parroco della chiesa cattolica della Sacra Famiglia di Gaza, e vive in Medio Oriente da 30 anni.

La condanna di Meloni

Dopo molti mesi di silenzio sui massacri di Gaza, la premier Giorgia Meloni ha condannato le bombe israeliane: «I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia. Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento».