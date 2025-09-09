Un drone di Israele ha colpito, nella notte tra lunedì e martedì, la nave ammiraglia su cui viaggiavano membri del Comitato Direttivo della GSF, fra cui Greta Thunberg. Si trovava nel porto tunisino di Sidi Bou Said. Ci sono state fiamme ma nessun ferito. Gli attivisti: “Andiamo avanti”.

Di Marta Foresi

La nave ammiraglia della Global Sumud Flotilla è stata colpita nella notte tra lunedì e martedì da «quello che si sospetta essere un drone», hanno spiegato gli attivisti, mentre si trovava ancorata al porto turistico di Sidi Bou Said, in Tunisia. Le immagini delle telecamere di sicurezza installate a bordo della nave Family mostrano il momento dell’attacco. Le fiamme hanno bruciato parte dell’imbarcazione: il ponte superiore è inagibile perché bruciato e l’albero maestro è inutilizzabile. Danni sono stati riportati anche nella stiva, che è stata avvolta dalle fiamme. I danni sono stati, dunque, importanti ma saranno riparati. Non ci sono stati feriti.

Immagini dell’attacco – da Instagram Global Sumud Flotilla

Sulla nave ammiraglia viaggiavano membri del Comitato Direttivo della GSF, fra cui Greta Thunberg, Yasemin Acar e Thiago Avila. «Gli atti di aggressione volti a intimidire e far fallire la nostra missione non ci scoraggeranno. La nostra missione pacifica per rompere l’assedio di Gaza e dimostrare solidarietà al suo popolo continua con determinazione e risolutezza». Questa è stata la risposta degli attivisti.

La delegazione italiana

La delegazione di parlamentari italiani, pronti a partire per Gaza con la Flotilla (Arturo Scotto, Annalisa Corrado e il consigliere regionale Paolo Romano del Pd, Benedetta Scuderi di Avs e Marco Croatti dei 5s), ha confermato che la partenza sarà l’11 settembre. “Non facciamo passi indietro”, hanno detto.

“Solidarietà a Global Sumud Flotilla: l’Unione europea e i governi tutelino la missione umanitaria”, ha scritto sui social la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. “Siamo al paradosso – ha dichiarato il leader dei 5S Giuseppe Conte – cittadini impegnati per un progetto umanitario contro il genocidio a Gaza trattati come terroristi e il Governo criminale di Netanyahu trattato da alleato con tutti gli onori senza nessuna misura concreta, che sia il totale embargo delle armi o sanzioni finanziarie. Meloni ci ha messo dalla parte sbagliata della storia”.

Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha risposto: “E’ un’operazione a rischio. Non possiamo fare nulla se non garantire, se e quando arriveranno in territorio israeliano, tutto il sostegno consolare agli italiani. Chiamerò il ministro Sa’ar”.

