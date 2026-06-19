Nuovi raid di Israele in Libano: sono almeno 25 i morti. Netanyahu: “Resteremo nel sud, Hezbollah pagherà”. In risposta, l’Iran non invia la delegazione in Svizzera, dove erano previste le trattative sul memorandum: “Prima di riprendere stop agli attacchi”.

La Redazione

Almeno 25 persone sono state uccise nelle ultime ore dai bombardamenti israeliani nel sud del Libano, mentre Israele ha lanciato una nuova offensiva massiccia su Nabatiye, Tiro, la Bekaa e i villaggi circostanti. Lo riferiscono l’agenzia governativa di notizie libanese (Nna) e media di Beirut secondo cui le vittime sono in gran parte famiglie rientrate nelle case colpite dai raid e soccorritori accorsi sui luoghi dei bombardamenti. L’escalation è seguita all’annuncio della morte di quattro soldati delle forze israeliane di occupazione, colpiti da Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime ore di combattimenti. Secondo le stesse fonti, più di 50 raid israeliani hanno colpito Nabatiye e i centri vicini, tra cui Haruf, Doueir, Jibshit, Bfaruwe, Habbush, Toul e Deir Zahrani.

Il presidente israeliano Netanyahu ha dichiarato: “Resteremo in Libano, Hezbollah pagherà caro”. Hezbollah ha così risposto: “Israele non ha mai rispettato un patto dal 2024”.

In risposta ai nuovi raid di Israele su Tel Aviv, l’Iran ha deciso di non inviare la delegazione in Svizzera, dove era prevista la cerimonia per la firma dell’accordo con gli Usa. Teheran ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità in Libano prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti.