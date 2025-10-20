Dal 10 ottobre, giorno della firma dell’accordo di “pace”, secondo le autorità di Gaza l’Idf ha violato almeno 80 volte il Cessate il Fuoco e ha ucciso almeno 97 abitanti, altri 230 sono rimasti feriti. Dopo il blocco degli aiuti, oggi è stato riaperto il valico di Rafah.

La Redazione

A Gaza sono tornate la paura e la morte e l’accordo di “pace” tra Israele e Hamas è durato poco più del tempo dell’annuncio. Secondo le autorità di Gaza, l’Idf ha violato almeno 80 volte il Cessate il Fuoco e ha ucciso almeno 97 abitanti della Striscia, altri 230 sono rimasti feriti. La giornata peggiore è stata domenica 19 ottobre: un raid israeliano ha ucciso 45 persone, tra cui intere famiglie.

Oggi Israele ha annunciato la ripresa del Cessate il Fuoco e la riapertura del valico di Rafah che ha chiuso nei giorni scorsi, bloccando gli ingressi dei camion con gli aiuti umanitari. Lo stop agli aiuti è stato deciso dal primo ministro di Israele, Benyamin Netanyahu, spinto dalle forze ultranazionaliste al governo.

Gli inviati di Trump a Tel Aviv

A Tel Aviv sono arrivati gli inviati di Trump Steve Witkoff e il suo genero Jared Kushner per premere su Israele affinché rispetti gli accordi di pace. Kushner in un’intervista alla Cbs ha dichiarato: “Sembra quasi che una bomba nucleare fosse stata fatta esplodere in quella zona. E poi vedi queste persone che tornano indietro, e ho chiesto all’Idf: ‘Dove stanno andando?’. Mi guardo intorno. Sono tutte rovine. E loro hanno risposto: “Beh, stanno tornando nelle zone dove si trovava la loro casa distrutta, sul loro terreno, e pianteranno una tenda”.

La destra del governo per il ritorno della “guerra”

L’ala più estrema del governo di Israele ha chiesto il ripristino delle operazioni a Gaza dopo gli attacchi di Hamas di domenica mattina. “Guerra”, ha scritto il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich su X.

“Chiedo al Primo Ministro di ordinare all’Idf di riprendere pienamente i combattimenti nella Striscia di Gaza a pieno regime. Le false illusioni secondo cui Hamas volterà le spalle, o addirittura rispetterà l’accordo firmato, si stanno rivelando pericolose per la nostra sicurezza, come previsto. L’organizzazione terroristica nazista deve essere completamente distrutta”, ha scritto invece il ministro della Sicurezza nazionale Ben-Gvir.