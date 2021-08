L’Afghanistan torna indietro di 20 anni: dopo la resa del presidente Ghani, il leader talebano Mullah Baradar ha proclamato la rinascita dell’Emirato Islamico. Migliaia in fuga, caos e scene di panico all’aeroporto di Kabul.



L’Afghanistan è tornato nelle mani delle milizie talebane. Dopo aver conquistato Kandahar e le altre città minori del Paese, domenica il gruppo radicale islamista è entrato a Kabul e ha occupato il palazzo presidenziale. Nella loro prima conferenza stampa, trasmessa in esclusiva da Al Jazeera, il Mullah Abdul Ghani Baradar, uno dei leader talebani più anziani, ha dichiarato la rinascita dell’Emirato Islamico di Afghanistan. «Abbiamo raggiunto una situazione insperata grazie all’aiuto di Dio, ma questo non deve renderci arroganti», ha detto. «Mi voglio congratulare con gli afghani musulmani per questa grande vittoria» ha aggiunto.

L’Afghanistan torna così indietro di 20 anni, come tra il 1996 e il 2001, quando il regime talebano fu rovesciato dall’intervento militare americano dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 a New York e Washington, commessi dai terroristi di al Qaida. I talebani sono entrati in città senza incontrare resistenza, dopo la resa delle forze di sicurezza afghane e la fuga del presidente Ashraf Ghani, che è scappato in Uzbekistan con la famiglia. Il governo si è sgretolato e i militari in giro per la città hanno abbandonato le loro postazioni, spesso togliendosi le uniformi e mettendosi in abiti civili per non farsi riconoscere e non subire la ritorsione dei talebani. Il tutto è avvenuto, nella quasi totale indifferenza delle potenze occidentali. Il segretario generale Onu Antonio Guterres ha convocato per oggi il Consiglio di sicurezza straordinario.

La presa di Kabul ha provocato scene di panico in città, con migliaia di afghani e cittadini stranieri in fuga verso l’aeroporto internazionale della capitale nel tentativo di lasciare l’Afghanistan. Immagini di disperazione sono state pubblicate su twitter da cittadini e giornalisti. Il dramma degli afghani in fuga è nelle scene strazianti dei cittadini aggrappati ai carrelli dell’aereo militare Usa, che poi precipitano nel vuoto. I soldati americani, arrivati per mettere in sicurezza l’aeroporto e favorire le operazioni di evacuazione del personale diplomatico, hanno sparato colpi d’arma da fuoco in aria per evitare che i civili afghani salissero sugli aerei. Migliaia di persone si sono accalcate intorno agli aerei dopo che si era sparsa la voce (falsa) che stavano partendo degli aerei diretti verso il Canada con a bordo anche persone senza visto. Travolte dalla folla, almeno cinque persone sono morte, ma – secondo il racconto di alcuni civili in fuga – altri corpi si troverebbero per terra senza vita. Scene di paura e caos si sono viste anche nei centri che emettono i visti in giro per la città.



US Secretary of State Antony Blinken said the mission in Afghanistan has been a success. What does failure look like? #Kabul pic.twitter.com/A9f2t7N7uh — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 16, 2021

Insane footage from the tarmac of KBL shows people boarding a C-17. No order. Total chaos. pic.twitter.com/IZCZFeelAr — The Intel Crab (@IntelCrab) August 15, 2021

Thousands of people gathered outside Kabul’s airport, after hearing false rumors that planes were taking people to Canada without visas. Guards firing in the air to disperse crowds, but thousands more arriving, in cars and on foot. pic.twitter.com/lUlAtaImcW — Matthieu Aikins (@mattaikins) August 16, 2021