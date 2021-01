Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Bonetti e Bellanova, attaccando duramente Conte e aprendo così la crisi di governo. Cosa accadrà ora?



• Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha aperto la crisi di governo annunciando le dimissioni delle due ministre del suo partito Elena Bonetti (Pari opportunità) e Teresa Bellanova (Politiche agricole).



• I motivi secondo Renzi sono la gestione della pandemia e i piani per usare i fondi europei per la ripresa. Italia Viva però, da settimane, attacca il premier Conte anche su molti altri punti: dal reddito di cittadinanza, considerato uno spreco di soldi pubblici, al piano vaccinale del commissario Arcuri. Per molti analisti, però, quelli di Renzi sono solo ricatti finalizzati ad avere una visibilità mediatica che possa rinvigorire il partito di Italia Viva, da tutti i sondaggisti dato intorno al 2%.



• Il governo e i tre partiti di maggioranza (Pd, M5S e Leu) hanno preso compattamente le difese di Conte. Zingaretti scrive: “Oggi circa 500 morti. Da Iv atto gravissimo contro l’Italia”. Per il premier, “la grave responsabilità di Italia Viva è un danno al Paese”. Il M5S parla di “una crisi incomprensibile e pericolosa” con Vito Crimi che dice: “Non può esserci altro pensiero che continuare a lavorare per il bene del Paese e dei cittadini. Andiamo Avanti Con Conte”. A sorpresa, Beppe Grillo lancia un patto tra tutte le forze politiche. I partiti di opposizione chiedono al presidente della repubblica l’incarico per formare un governo di centrodestra o nuove elezioni. Più sfumata è la posizione di Forza Italia che non esclude la possibilità di un “governo di tutti”, con Tajani che dice: “Fate presto”.



• Cosa accadrà adesso? Gli scenari sono totalmente incerti: Conte potrebbe rassegnare le dimissioni, ma non è detto che vengano accolte dal Presidente della Repubblica, che potrebbe dare un nuovo mandato a Conte per trovare una nuova maggioranza, con gli stessi partiti di adesso o includendone di nuovi. Il premier potrebbe dunque formare un suo terzo governo, con il sostegno di Italia Viva se le trattative “ricucissero” la crisi: un’ipotesi che oggi appare improbabile, poiché Conte ha già detto che non è disposto a guidare altri governi con Italia Viva. Un’alternativa potrebbe essere un nuovo governo guidato da un politico o da un tecnico, sostenuto da questa maggioranza o da una più ampia. Infine, c’è la possibilità del voto anticipato, che in questo momento sembra però molto lontana.



• Il presidente della Repubblica è molto irritato e preoccupato dalla crisi di governo, che arriva in piena emergenza pandemica in cui è immersa l’Italia. In ogni caso sarà Mattarella a decidere se affidare un nuovo incarico a Conte, oppure – dopo le consultazioni con i partiti – ad un’altra persona o se optare per le elezioni anticipate.