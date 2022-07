Ieri Mattarella ha respinto le dimissioni di Draghi. Mercoledì il premier sarà in Aula. Cosa succede ora?

Dopo lo strappo del M5s sul Decreto Aiuti, il premier Mario Draghi è salito ieri al Colle per dimettersi, ma il presidente della Repubblica Matteralla ha respinto le dimissioni e invitato Draghi ad una “riflessione”. Così, mercoledì il premier si presenterà alle Camere per una verifica politica.

La soluzione della crisi dipenderà da come si muoveranno M5S e Lega. Gli alleati dei due partiti, Pd e Forza Italia, proveranno a convincere Conte e Salvini a confermare la fiducia, ma al momento è difficile prevedere come andrà a finire. Da oggi a mercoledì mancano cinque giorni, un periodo molto lungo per i tempi della politica italiana. Saranno giorni di trattative, negoziati e lunghi retroscena che saranno ampiamente ipotizzati e raccontati sui giornali.

«Non avrei più agibilità politica», avrebbe detto Draghi a Mattarella secondo la Stampa. A sperare in un ripensamento di Draghi c’è soprattutto Mattarella, ma anche il Pd e Forza Italia. Il partito che ha la linea più chiara è il Partito Democratico, da sempre favorevole al governo Draghi, mentre il Movimento 5 Stelle sembra ancora molto incerto su come comportarsi e Conte vorrebbe «risposte» sul Superbonus, il reddito di cittadinanza e il salario minimo, tre temi identitari del partito.

Nel centrodestra, la Lega non sarebbe molto entusiasta di tornare al voto, al contrario di Fdi di Giorgia Meloni, il partito che certamente più di tutti vuole andare alle elezioni, visti i sondaggi che lo danno al primo posto.

Gli scenari possibili

Tutto dipenderà da quello che deciderà di fare Mario Draghi. Se mercoledì accetterà di sottoporre il suo governo a un voto di fiducia, l’esecutivo andrebbe avanti, anche senza il M5S. Se invece Draghi si limiterà a spiegare le sue motivazioni e a dimettersi, le ipotesi più probabili sembrano due: un voto anticipato fra fine settembre e inizio ottobre oppure la nascita di un nuovo governo tecnico che approvi la Legge di Bilancio e rimanga in carica per gli affari correnti fino a febbraio, alla scadenza della legislatura. In questo caso, il nome più probabile potrebbe essere quello del ministro dell’Economia Daniele Franco.