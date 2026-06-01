Dopo l’annuncio di Netanyahu dei nuovi pesanti raid su Beirut, l’Iran ha risposto per protesta sospendendo i negoziati per la fine della guerra con gli Usa. Teheran ha anche annunciato il blocco totale dello stretto di Hormuz.

La Redazione

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato nuovi pesanti bombardamenti sulla capitale libanese: “I quartieri a sud di Beirut non possono rimanere fuori dagli attacchi”, ha detto mentre l’Idf occupa il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 chilometri oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. La risposta dell’Iran non si è fatta, però, attendere ed è stata netta. Il governo di Teheran ha interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti. La situazione in Libano – per l’Iran – rappresenta un elemento essenziale del cessate il fuoco e Teheran ritiene che la tregua sia stata violata “su tutti i fronti, compreso il Libano“. Per questo motivo, “non avrà luogo alcun dialogo” fino a quando non saranno accolte le richieste dell’Iran e di Hezbollah. Inoltre, l’Iran ha deciso di “bloccare completamente” lo Stretto di Hormuz e lo Stretto di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e all’Oceano Indiano.

La condanna dell’Ue

Anche l’Ue ha condannato l’escalation militare di Tel Aviv contro il Libano. “Chiediamo a Israele di porre fine all’escalation militare in Libano e di rispettare la sovranità e l’integrità territoriale del Paese”. Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea. “Il popolo libanese ha già sopportato immense sofferenze. Non ha scelto questa guerra e questa guerra non è la sua. I popoli del Libano e di Israele hanno diritto alla pace, alla sicurezza e alla dignità”.