Si sono aperte le Olimpiadi invernali 2026 con la cerimonia di apertura allo Stadio San Siro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui giochi di Milano-Cortina, dalle medaglie al calendario di tutte le gare. Fino al 22 febbraio, si sfidano 2.900 atleti da 94 Paesi del mondo. L’Italia schiera 196 atleti.
Di Marta Foresi
Venerdì, lo stadio San Siro di Milano ha ospitato la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. Al grande spettacolo hanno partecipato tutti i 2.900 atleti di tutte le nazioni partecipanti. Tra gli artisti si sono esibiti Laura Pausini, Andrea Bocelli, Ghali, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino e molti altri. L’Italia ospita la manifestazione per la terza volta dopo i Giochi di Cortina d’Ampezzo del 1956 e quelli di Torino nel 2006 (a Roma, invece, nel 1960 si erano tenute le Olimpiadi estive). Le quattro località che ospitano le Olimpiadi sono Milano, Cortina, Livigno e Predazzo.
Fino a domenica 22 febbraio, saranno assegnati 116 titoli: 54 nelle competizioni maschili, 50 in quelle femminili e 12 nelle prove miste, con una partecipazione complessiva di 2.900 atleti da 94 Paesi del mondo, 1.538 uomini e 1.362 donne. L’Italia schiererà 196 atleti, 103 uomini e 93 donne.
Le sedi degli eventi
Tutti gli eventi olimpici sono suddivisi in quattro diverse zone geografiche principali:
Milano: cerimonie di apertura e chiusura, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura, short track.
Valtellina: sci freestyle e snowboard (a Livigno), sci alpinismo e sci alpino maschile.
Cortina: curling e sport di scivolamento, sci alpino femminile, biathlon.
Val di Fiemme: salto con gli sci, sci di fondo.
Dove vederle
Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 possono essere seguite in diretta sui canali della Rai, ma è possibile assistere alle gare della rassegna anche su Eurosport, visibile su DAZN, TimVision, Amazon Prime Video Channels e Discovery+.
Il viaggio della Fiamma
Dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, la Fiamma Olimpica ha coinvolto 10.001 tedofori, ha percorso 12 mila chilometri, attraversato 110 province e 20 regioni in 63 giorni.
Il calendario completo
MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2026 (GIORNO -0)
19:05 – Curling: Round robin doppio misto
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2026 (GIORNO -1)
10:05 – Curling: Round robin doppio misto
12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
14:35 – Curling: Round robin doppio misto
14:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
19:05 – Curling: Round robin doppio misto
19:30 – Snowboard: Qualificazioni big air maschile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 0)
09:55 – Pattinaggio di figura: Team event
10:05 – Curling: Round robin doppio misto
12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
14:35 – Curling: Round robin doppio misto
14:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
Ora da definire – Cerimonia di apertura
SABATO 7 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 1)
10:05 – Curling: Round robin doppio misto
10:30 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski slopestyle femminile
11:30 – Sci alpino: Discesa libera maschile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
13:00 – Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km femminile
14:00 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski slopestyle maschile
14:35 – Curling: Round robin doppio misto
14:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
16:00 – Pattinaggio di velocità: 3.000 m femminili
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
17:00 – Slittino: Individuale maschile run 1 e 2
18:45 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale femminile
19:05 – Curling: Round robin doppio misto
19:30 – Snowboard: Finale big air maschile
19:45 – Pattinaggio di figura: Team event
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 2)
09:00 – Snowboard: Qualificazioni slalom gigante parallelo femminile e maschile
10:05 – Curling: Round robin doppio misto
11:30 – Sci alpino: Discesa libera femminile
12:30 – Sci di fondo: Skiathlon 10 km + 10 km maschile
13:00 – Snowboard: Finale slalom gigante parallelo femminile e maschile
14:05 – Biathlon: Staffetta mista 4×6 km
14:35 – Curling: Round robin doppio misto
16:00 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m maschili
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
17:00 – Slittino: Individuale maschile run 3 e 4
19:05 – Curling: Round robin doppio misto
19:30 – Pattinaggio di figura: Team event
19:30 – Snowboard: Qualificazioni big air femminile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 3)
10:05 – Curling: Round robin doppio misto
10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (discesa libera)
12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
12:30 – Sci freestyle: Finale freeski slopestyle femminile
14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom speciale)
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
17:00 – Slittino: Individuale femminile run 1 e 2
17:30 – Pattinaggio di velocità: 1.000 m femminili
18:05 – Curling: Semifinali doppio misto
19:00 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile
19:20 – Pattinaggio di figura: danza sul ghiaccio e danza ritmica
19:30 – Snowboard: Finale big air femminile
20:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 4)
09:15 – Sci di fondo: Qualificazione sprint tecnica classica femminile
09:15 – Sci di fondo: Qualificazione sprint tecnica classica maschile
10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre femminile (discesa libera)
10:30 – Short track: Qualificazione 500 m femminili
10:30 – Short track: Qualificazione 1000 m maschili
10:30 – Short track: Quarti, semifinali e finali staffetta mista
11:15 – Sci freestyle: 1° round qualificazione moguls maschile
11:35 – Sci di fondo: Finale sprint tecnica classica femminile
11:35 – Sci di fondo: Finale sprint tecnica classica maschile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
12:30 – Sci freestyle: Finale freeski slopestyle maschile
13:30 – Biathlon: 20 km individuale maschile
14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre femminile (slalom speciale)
14:05 – Curling: Finale 3°/4° posto doppio misto
14:15 – Sci freestyle: 1° round qualificazione moguls femminile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
17:00 – Slittino: Individuale femminile run 3 e 4
18:05 – Curling: Finale 1°/2° posto doppio misto
18:30 – Pattinaggio di figura: programma corto individuale maschile
18:45 – Salto con gli sci: Evento a squadre miste
20:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 5)
10:00 – Combinata nordica: Individuale Gundersen trampolino normale maschile
10:30 – Snowboard: Qualificazioni halfpipe femminile
11:00 – Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls femminile
11:30 – Sci alpino: SuperG maschile
13:45 – Combinata nordica:
14:15 – Biathlon: 15 km individuale femminile
14:15 – Sci freestyle: Finale moguls femminile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
17:30 – Slittino: Doppio femminile run 1 e 2
17:30 – Slittino: Doppio maschile run 1 e 2
18:30 – Pattinaggio di velocità: 1.000 m maschili
19:05 – Curling: Round robin torneo maschile 1
19:30 – Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio, programma libero
19:30 – Snowboard: Qualificazioni halfpipe maschile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 6)
09:05 – Curling: Round robin torneo femminile 1
10:00 – Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls maschile
10:00 – Snowboard: Qualificazioni cross maschile
11:30 – Sci alpino: SuperG femminile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
12:15 – Sci freestyle: Finale moguls maschile
13:00 – Sci di fondo: 10 km tecnica libera femminile
13:45 – Snowboard: Finale cross maschile
14:05 – Curling: Round robin torneo maschile 2
16:00 – Skeleton: 1ª e 2ª manche maschile
16:30 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m femminili
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
18:30 – Slittino: Staffetta a squadre
19:05 – Curling: Round robin torneo femminile 2
19:30 – Snowboard: Finale halfpipe femminile
20:15 – Short track: Quarti, semifinali e finali 500 m femminili
20:15 – Short track: Quarti, semifinali e finali 1.000 m maschili
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 7)
09:05 – Curling: Round robin torneo maschile 3
10:00 – Snowboard: Qualificazioni cross femminile
12:00 – Sci di fondo: 10 km tecnica libera maschile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
13:30 – Snowboard: Finali cross femminile
14:00 – Biathlon: 10 km sprint maschile
14:05 – Curling: Round robin torneo femminile 3
16:00 – Pattinaggio di velocità: 10.000 m maschili
16:00 – Skeleton: 1ª e 2ª manche femminile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile
19:00 – Pattinaggio di figura: Programma libero individuale maschile
19:05 – Curling: Round robin torneo maschile 4
19:30 – Skeleton: 3ª e 4ª manche maschile
19:30 – Snowboard: Finale halfpipe maschile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile
SABATO 14 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 8)
09:05 – Curling: Round robin torneo femminile 4
10:00 – Sci alpino: 1ª manche slalom gigante maschile
10:30 – Sci freestyle: Finale dual moguls femminile
12:00 – Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km femminile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
13:30 – Sci alpino: 2ª manche slalom gigante maschile
14:00 – Biathlon: Sprint 7,5 km femminile
14:05 – Curling: Round robin torneo maschile 5
16:00 – Pattinaggio di velocità: Qualificazioni inseguimento a squadre femminile
16:00 – Pattinaggio di velocità: 500 m maschili
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile
18:00 – Skeleton: 3ª e 4ª manche femminile
18:45 – Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo
19:05 – Curling: Round robin torneo femminile 5
19:30 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air femminile
20:15 – Short track: Qualificazioni 1.000 m femminili
20:15 – Short track: Quarti, semifinali e finali 1.500 m maschili
20:15 – Short track: Semifinali staffetta 3.000 m femminile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile
DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 9)
09:05 – Curling: Round robin torneo maschile 6
10:00 – Bob: 1ª e 2ª manche monobob femminile
10:00 – Sci alpino: 1ª manche slalom gigante femminile
10:30 – Sci freestyle: Finale dual moguls maschile
11:00 – Snowboard: Qualificazioni cross a squadre miste
11:15 – Biathlon: Inseguimento 12,5 km maschile
12:00 – Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km maschile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
13:30 – Sci alpino: 2ª manche slalom gigante femminile
13:45 – Snowboard: Finali cross a squadre miste
14:05 – Curling: Round robin torneo femminile 6
14:45 – Biathlon: Inseguimento 10 km femminile
16:00 – Pattinaggio di velocità: Qualificazioni inseguimento a squadre maschile
16:00 – Pattinaggio di velocità: 500 m femminili
16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
18:00 – Skeleton: Evento a squadre miste
18:45 – Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo
19:05 – Curling: Round robin torneo maschile 7
19:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
19:30 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air maschile
19:45 – Pattinaggio di figura: Programma corto coppie
21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 10)
09:05 – Curling: Round robin torneo femminile 7
10:00 – Bob: 1ª e 2ª manche bob a due maschile
10:00 – Sci alpino: 1ª manche slalom speciale maschile
10:30 – Snowboard: Qualificazioni slopestyle femminile
11:00 – Short track: Qualificazioni 500 m maschili
11:00 – Short track: Quarti, semifinali e finali 1.000 m femminili
11:00 – Short track: Semifinali staffetta 5.000 maschili
13:30 – Sci alpino: 2ª manche slalom speciale maschile
14:00 – Snowboard: Qualificazioni slopestyle maschile
14:05 – Curling: Round robin torneo maschile 8
16:40 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile
19:00 – Salto con gli sci: Evento a squadre maschile
19:05 – Curling: Round robin torneo femminile 8
19:00 – Bob: 3ª e 4ª manche monobob femminile
19:30 – Sci freestyle: Finale freeski big air femminile
20:00 – Pattinaggio di figura: programma libero coppie
21:10 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 11)
09:05 – Curling: Round robin torneo maschile 9
10:00 – Combinata nordica: Individuale Gundersen maschile trampolino lungo
11:00 – Sci freestyle: Qualificazioni aerials femminile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile
13:00 – Snowboard: Finale slopestyle femminile
13:30 – Sci freestyle: Qualificazioni aerials maschile
13:45 – Combinata nordica: Individuale Gundersen maschile trampolino lungo/10 km
14:05 – Curling: Round robin torneo femminile 9
14:30 – Biathlon: Staffetta 4×7,5 km maschile
14:30 – Pattinaggio di velocità: Finali inseguimento a squadre maschile
14:30 – Pattinaggio di velocità: Finali inseguimento a squadre femminile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile
18.45 – Pattinaggio di figura: Programma corto individuale femminile
19:00 – Bob: 3ª e 4ª manche bob a due maschile
19:05 – Curling: Round robin torneo maschile 10
19:30 – Sci freestyle: Finale big air maschile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 12)
09:05 – Curling: Round robin torneo femminile 10
09:45 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera maschile
09:45 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera femminile
10:00 – Sci alpino: 1ª manche slalom speciale femminile
11:30 – Sci freestyle: Finale aerials femminile
11:45 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile
11:45 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera femminile
12:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile
12:30 – Snowboard: Finale slopestyle maschile
13:30 – Sci alpino: 2ª manche slalom speciale femminile
14:05 – Curling: Round robin torneo maschile 11
14:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile
14:45 – Biathlon: Staffetta 4×6 km femminile
16:40 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile
19:05 – Curling: Round robin torneo femminile 11
20:15 – Short track: Quarti, semifinali e finali 500 m maschili
20:15 – Short track: Finali staffetta 3.000 m femminile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 13)
09:05 – Curling: Round robin torneo maschile 12
09:50 – Sci alpinismo: Batterie sprint maschile
09:50 – Sci alpinismo: Batterie sprint femminile
10:00 – Combinata nordica: Team sprint maschile trampolino lungo
10:30 – Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe maschile
11:30 – Sci freestyle: Finale aerials maschile
12:55 – Sci alpinismo: Finale sprint maschile
12:55 – Sci alpinismo: Finale sprint femminile
14:00 – Combinata nordica: Team sprint maschile 2×7,5 km
14:05 – Curling: Round robin torneo femminile 12
14:40 – Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo femminile
16:30 – Pattinaggio di velocità: 1.500 m maschili
19:00 – Pattinaggio di figura: Programma libero individuale femminile
19:05 – Curling: Semifinali torneo maschile
19:10 – Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo femminile
19:30 – Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe femminile
VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 14)
10:00 – Bob: 1ª e 2ª manche bob a due femminile
10:00 – Sci freestyle: Qualificazioni ski cross femminile
12:00 – Sci freestyle: Finali ski cross femminile
14:05 – Curling: Semifinali torneo femminile
14:15 – Biathlon: Mass start 15 km maschile
16:30 – Curling: 1.500 m femminili
16:40 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo maschile
19:05 – Curling: Finale 3/4° posto torneo maschile
19:30 – Sci freestyle: Finale halfpipe maschile
20:15 – Short track: Quarti, semifinali, finali 1.500 m femminili
20:15 – Short track: Finale staffetta 5.000 m maschile
21:10 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo maschile
SABATO 21 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 15)
10:00 – Bob: 1ª e 2ª manche bob a quattro maschile
10:00 – Sci freestyle: Qualificazioni ski cross maschile
10:45 – Sci freestyle: Finale aerials a squadre miste
11:00 – Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica maschile
12:00 – Sci freestyle: Finale ski cross maschile
13:30 – Sci alpinismo: Finale staffetta mista
14:05 – Curling: Finale 3°/4° posto torneo femminile
14:15 – Biathlon: Mass start 12,5 km femminile
15:00 – Pattinaggio di velocità: Mass start maschile
15:00 – Pattinaggio di velocità: Mass start femminile
19:00 – Bob: 3ª e 4ª manche bob a due femminile
19:05 – Curling: Finale 1°/2° posto torneo maschile
19:30 – Sci freestyle: Finale halfpipe femminile
20:00 – Pattinaggio di figura: Gala di esibizione
20:40 – Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo maschile
DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 16)
10:00 – Bob: 3ª e 4ª manche bob a quattro maschile
10:00 – Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica femminile
11:05 – Curling: Finale 1°/2° posto torneo femminile
13:40 – Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo maschile
Ora da definire – Cerimonia di chiusura