Si sono aperte le Olimpiadi invernali 2026 con la cerimonia di apertura allo Stadio San Siro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui giochi di Milano-Cortina, dalle medaglie al calendario di tutte le gare. Fino al 22 febbraio, si sfidano 2.900 atleti da 94 Paesi del mondo. L’Italia schiera 196 atleti.

Di Marta Foresi

Venerdì, lo stadio San Siro di Milano ha ospitato la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. Al grande spettacolo hanno partecipato tutti i 2.900 atleti di tutte le nazioni partecipanti. Tra gli artisti si sono esibiti Laura Pausini, Andrea Bocelli, Ghali, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino e molti altri. L’Italia ospita la manifestazione per la terza volta dopo i Giochi di Cortina d’Ampezzo del 1956 e quelli di Torino nel 2006 (a Roma, invece, nel 1960 si erano tenute le Olimpiadi estive). Le quattro località che ospitano le Olimpiadi sono Milano, Cortina, Livigno e Predazzo.

Fino a domenica 22 febbraio, saranno assegnati 116 titoli: 54 nelle competizioni maschili, 50 in quelle femminili e 12 nelle prove miste, con una partecipazione complessiva di 2.900 atleti da 94 Paesi del mondo, 1.538 uomini e 1.362 donne. L’Italia schiererà 196 atleti, 103 uomini e 93 donne.

Foto © The Olympic Games, via X

Le sedi degli eventi

Tutti gli eventi olimpici sono suddivisi in quattro diverse zone geografiche principali:

Milano: cerimonie di apertura e chiusura, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura, short track.

Valtellina: sci freestyle e snowboard (a Livigno), sci alpinismo e sci alpino maschile.

Cortina: curling e sport di scivolamento, sci alpino femminile, biathlon.

Val di Fiemme: salto con gli sci, sci di fondo.

Dove vederle

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 possono essere seguite in diretta sui canali della Rai, ma è possibile assistere alle gare della rassegna anche su Eurosport, visibile su DAZN, TimVision, Amazon Prime Video Channels e Discovery+.

Il viaggio della Fiamma

Dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, la Fiamma Olimpica ha coinvolto 10.001 tedofori, ha percorso 12 mila chilometri, attraversato 110 province e 20 regioni in 63 giorni.

Il calendario completo

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2026 (GIORNO -0)

19:05 – Curling: Round robin doppio misto

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2026 (GIORNO -1)

10:05 – Curling: Round robin doppio misto

12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

14:35 – Curling: Round robin doppio misto

14:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

19:05 – Curling: Round robin doppio misto

19:30 – Snowboard: Qualificazioni big air maschile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 0)

09:55 – Pattinaggio di figura: Team event

10:05 – Curling: Round robin doppio misto

12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

14:35 – Curling: Round robin doppio misto

14:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

Ora da definire – Cerimonia di apertura

SABATO 7 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 1)

10:05 – Curling: Round robin doppio misto

10:30 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski slopestyle femminile

11:30 – Sci alpino: Discesa libera maschile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

13:00 – Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km femminile

14:00 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski slopestyle maschile

14:35 – Curling: Round robin doppio misto

14:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

16:00 – Pattinaggio di velocità: 3.000 m femminili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

17:00 – Slittino: Individuale maschile run 1 e 2

18:45 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale femminile

19:05 – Curling: Round robin doppio misto

19:30 – Snowboard: Finale big air maschile

19:45 – Pattinaggio di figura: Team event

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 2)

09:00 – Snowboard: Qualificazioni slalom gigante parallelo femminile e maschile

10:05 – Curling: Round robin doppio misto

11:30 – Sci alpino: Discesa libera femminile

12:30 – Sci di fondo: Skiathlon 10 km + 10 km maschile

13:00 – Snowboard: Finale slalom gigante parallelo femminile e maschile

14:05 – Biathlon: Staffetta mista 4×6 km

14:35 – Curling: Round robin doppio misto

16:00 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m maschili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

17:00 – Slittino: Individuale maschile run 3 e 4

19:05 – Curling: Round robin doppio misto

19:30 – Pattinaggio di figura: Team event

19:30 – Snowboard: Qualificazioni big air femminile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 3)

10:05 – Curling: Round robin doppio misto

10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (discesa libera)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

12:30 – Sci freestyle: Finale freeski slopestyle femminile

14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom speciale)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

17:00 – Slittino: Individuale femminile run 1 e 2

17:30 – Pattinaggio di velocità: 1.000 m femminili

18:05 – Curling: Semifinali doppio misto

19:00 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile

19:20 – Pattinaggio di figura: danza sul ghiaccio e danza ritmica

19:30 – Snowboard: Finale big air femminile

20:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 4)

09:15 – Sci di fondo: Qualificazione sprint tecnica classica femminile

09:15 – Sci di fondo: Qualificazione sprint tecnica classica maschile

10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre femminile (discesa libera)

10:30 – Short track: Qualificazione 500 m femminili

10:30 – Short track: Qualificazione 1000 m maschili

10:30 – Short track: Quarti, semifinali e finali staffetta mista

11:15 – Sci freestyle: 1° round qualificazione moguls maschile

11:35 – Sci di fondo: Finale sprint tecnica classica femminile

11:35 – Sci di fondo: Finale sprint tecnica classica maschile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

12:30 – Sci freestyle: Finale freeski slopestyle maschile

13:30 – Biathlon: 20 km individuale maschile

14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre femminile (slalom speciale)

14:05 – Curling: Finale 3°/4° posto doppio misto

14:15 – Sci freestyle: 1° round qualificazione moguls femminile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

17:00 – Slittino: Individuale femminile run 3 e 4

18:05 – Curling: Finale 1°/2° posto doppio misto

18:30 – Pattinaggio di figura: programma corto individuale maschile

18:45 – Salto con gli sci: Evento a squadre miste

20:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo femminile

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 5)

10:00 – Combinata nordica: Individuale Gundersen trampolino normale maschile

10:30 – Snowboard: Qualificazioni halfpipe femminile

11:00 – Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls femminile

11:30 – Sci alpino: SuperG maschile

13:45 – Combinata nordica:

14:15 – Biathlon: 15 km individuale femminile

14:15 – Sci freestyle: Finale moguls femminile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

17:30 – Slittino: Doppio femminile run 1 e 2

17:30 – Slittino: Doppio maschile run 1 e 2

18:30 – Pattinaggio di velocità: 1.000 m maschili

19:05 – Curling: Round robin torneo maschile 1

19:30 – Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio, programma libero

19:30 – Snowboard: Qualificazioni halfpipe maschile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 6)

09:05 – Curling: Round robin torneo femminile 1

10:00 – Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls maschile

10:00 – Snowboard: Qualificazioni cross maschile

11:30 – Sci alpino: SuperG femminile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

12:15 – Sci freestyle: Finale moguls maschile

13:00 – Sci di fondo: 10 km tecnica libera femminile

13:45 – Snowboard: Finale cross maschile

14:05 – Curling: Round robin torneo maschile 2

16:00 – Skeleton: 1ª e 2ª manche maschile

16:30 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m femminili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

18:30 – Slittino: Staffetta a squadre

19:05 – Curling: Round robin torneo femminile 2

19:30 – Snowboard: Finale halfpipe femminile

20:15 – Short track: Quarti, semifinali e finali 500 m femminili

20:15 – Short track: Quarti, semifinali e finali 1.000 m maschili

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 7)

09:05 – Curling: Round robin torneo maschile 3

10:00 – Snowboard: Qualificazioni cross femminile

12:00 – Sci di fondo: 10 km tecnica libera maschile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

13:30 – Snowboard: Finali cross femminile

14:00 – Biathlon: 10 km sprint maschile

14:05 – Curling: Round robin torneo femminile 3

16:00 – Pattinaggio di velocità: 10.000 m maschili

16:00 – Skeleton: 1ª e 2ª manche femminile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile

19:00 – Pattinaggio di figura: Programma libero individuale maschile

19:05 – Curling: Round robin torneo maschile 4

19:30 – Skeleton: 3ª e 4ª manche maschile

19:30 – Snowboard: Finale halfpipe maschile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile

SABATO 14 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 8)

09:05 – Curling: Round robin torneo femminile 4

10:00 – Sci alpino: 1ª manche slalom gigante maschile

10:30 – Sci freestyle: Finale dual moguls femminile

12:00 – Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km femminile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

13:30 – Sci alpino: 2ª manche slalom gigante maschile

14:00 – Biathlon: Sprint 7,5 km femminile

14:05 – Curling: Round robin torneo maschile 5

16:00 – Pattinaggio di velocità: Qualificazioni inseguimento a squadre femminile

16:00 – Pattinaggio di velocità: 500 m maschili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile

18:00 – Skeleton: 3ª e 4ª manche femminile

18:45 – Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo

19:05 – Curling: Round robin torneo femminile 5

19:30 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air femminile

20:15 – Short track: Qualificazioni 1.000 m femminili

20:15 – Short track: Quarti, semifinali e finali 1.500 m maschili

20:15 – Short track: Semifinali staffetta 3.000 m femminile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 9)

09:05 – Curling: Round robin torneo maschile 6

10:00 – Bob: 1ª e 2ª manche monobob femminile

10:00 – Sci alpino: 1ª manche slalom gigante femminile

10:30 – Sci freestyle: Finale dual moguls maschile

11:00 – Snowboard: Qualificazioni cross a squadre miste

11:15 – Biathlon: Inseguimento 12,5 km maschile

12:00 – Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km maschile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

13:30 – Sci alpino: 2ª manche slalom gigante femminile

13:45 – Snowboard: Finali cross a squadre miste

14:05 – Curling: Round robin torneo femminile 6

14:45 – Biathlon: Inseguimento 10 km femminile

16:00 – Pattinaggio di velocità: Qualificazioni inseguimento a squadre maschile

16:00 – Pattinaggio di velocità: 500 m femminili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

18:00 – Skeleton: Evento a squadre miste

18:45 – Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo

19:05 – Curling: Round robin torneo maschile 7

19:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

19:30 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air maschile

19:45 – Pattinaggio di figura: Programma corto coppie

21:10 – Hockey su ghiaccio: Turno preliminare torneo maschile

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 10)

09:05 – Curling: Round robin torneo femminile 7

10:00 – Bob: 1ª e 2ª manche bob a due maschile

10:00 – Sci alpino: 1ª manche slalom speciale maschile

10:30 – Snowboard: Qualificazioni slopestyle femminile

11:00 – Short track: Qualificazioni 500 m maschili

11:00 – Short track: Quarti, semifinali e finali 1.000 m femminili

11:00 – Short track: Semifinali staffetta 5.000 maschili

13:30 – Sci alpino: 2ª manche slalom speciale maschile

14:00 – Snowboard: Qualificazioni slopestyle maschile

14:05 – Curling: Round robin torneo maschile 8

16:40 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile

19:00 – Salto con gli sci: Evento a squadre maschile

19:05 – Curling: Round robin torneo femminile 8

19:00 – Bob: 3ª e 4ª manche monobob femminile

19:30 – Sci freestyle: Finale freeski big air femminile

20:00 – Pattinaggio di figura: programma libero coppie

21:10 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 11)

09:05 – Curling: Round robin torneo maschile 9

10:00 – Combinata nordica: Individuale Gundersen maschile trampolino lungo

11:00 – Sci freestyle: Qualificazioni aerials femminile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

13:00 – Snowboard: Finale slopestyle femminile

13:30 – Sci freestyle: Qualificazioni aerials maschile

13:45 – Combinata nordica: Individuale Gundersen maschile trampolino lungo/10 km

14:05 – Curling: Round robin torneo femminile 9

14:30 – Biathlon: Staffetta 4×7,5 km maschile

14:30 – Pattinaggio di velocità: Finali inseguimento a squadre maschile

14:30 – Pattinaggio di velocità: Finali inseguimento a squadre femminile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

18.45 – Pattinaggio di figura: Programma corto individuale femminile

19:00 – Bob: 3ª e 4ª manche bob a due maschile

19:05 – Curling: Round robin torneo maschile 10

19:30 – Sci freestyle: Finale big air maschile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 12)

09:05 – Curling: Round robin torneo femminile 10

09:45 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera maschile

09:45 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera femminile

10:00 – Sci alpino: 1ª manche slalom speciale femminile

11:30 – Sci freestyle: Finale aerials femminile

11:45 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile

11:45 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera femminile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

12:30 – Snowboard: Finale slopestyle maschile

13:30 – Sci alpino: 2ª manche slalom speciale femminile

14:05 – Curling: Round robin torneo maschile 11

14:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

14:45 – Biathlon: Staffetta 4×6 km femminile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

19:05 – Curling: Round robin torneo femminile 11

20:15 – Short track: Quarti, semifinali e finali 500 m maschili

20:15 – Short track: Finali staffetta 3.000 m femminile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 13)

09:05 – Curling: Round robin torneo maschile 12

09:50 – Sci alpinismo: Batterie sprint maschile

09:50 – Sci alpinismo: Batterie sprint femminile

10:00 – Combinata nordica: Team sprint maschile trampolino lungo

10:30 – Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe maschile

11:30 – Sci freestyle: Finale aerials maschile

12:55 – Sci alpinismo: Finale sprint maschile

12:55 – Sci alpinismo: Finale sprint femminile

14:00 – Combinata nordica: Team sprint maschile 2×7,5 km

14:05 – Curling: Round robin torneo femminile 12

14:40 – Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo femminile

16:30 – Pattinaggio di velocità: 1.500 m maschili

19:00 – Pattinaggio di figura: Programma libero individuale femminile

19:05 – Curling: Semifinali torneo maschile

19:10 – Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo femminile

19:30 – Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe femminile

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 14)

10:00 – Bob: 1ª e 2ª manche bob a due femminile

10:00 – Sci freestyle: Qualificazioni ski cross femminile

12:00 – Sci freestyle: Finali ski cross femminile

14:05 – Curling: Semifinali torneo femminile

14:15 – Biathlon: Mass start 15 km maschile

16:30 – Curling: 1.500 m femminili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo maschile

19:05 – Curling: Finale 3/4° posto torneo maschile

19:30 – Sci freestyle: Finale halfpipe maschile

20:15 – Short track: Quarti, semifinali, finali 1.500 m femminili

20:15 – Short track: Finale staffetta 5.000 m maschile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo maschile

SABATO 21 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 15)

10:00 – Bob: 1ª e 2ª manche bob a quattro maschile

10:00 – Sci freestyle: Qualificazioni ski cross maschile

10:45 – Sci freestyle: Finale aerials a squadre miste

11:00 – Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica maschile

12:00 – Sci freestyle: Finale ski cross maschile

13:30 – Sci alpinismo: Finale staffetta mista

14:05 – Curling: Finale 3°/4° posto torneo femminile

14:15 – Biathlon: Mass start 12,5 km femminile

15:00 – Pattinaggio di velocità: Mass start maschile

15:00 – Pattinaggio di velocità: Mass start femminile

19:00 – Bob: 3ª e 4ª manche bob a due femminile

19:05 – Curling: Finale 1°/2° posto torneo maschile

19:30 – Sci freestyle: Finale halfpipe femminile

20:00 – Pattinaggio di figura: Gala di esibizione

20:40 – Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo maschile

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 16)

10:00 – Bob: 3ª e 4ª manche bob a quattro maschile

10:00 – Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica femminile

11:05 – Curling: Finale 1°/2° posto torneo femminile

13:40 – Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo maschile

Ora da definire – Cerimonia di chiusura