Si è conclusa lunedì alla Camera la discussione sulla mozione presentata dal M5S nei confronti della Ministra del Turismo. Il voto potrebbe slittare a marzo. Secondo il sondaggio YouTrend, Santanchè deve lasciare per il 71% degli italiani.

La Redazione

La notizia del rinvio a giudizio con l’accusa di falso in bilancio per il caso Visibilia ha portato il M5s a presentare, alla Camera, la mozione di sfiducia di Daniela Santanché. La mozione è sostenuta da tutti i partiti di opposizione. La discussione, iniziata alle 14 di lunedì, si è conclusa dopo poco più di un’ora. Santanchè ha deciso di non intervenire e dei gruppi di maggioranza (da Lega a Forza Italia) non era presente nessun deputato, circostanza sottolineata dagli interventi dei parlamentari delle opposizioni. Per loro queste assenze dimostrano la divisione che c’è nella maggioranza. La ministra ha lasciato l’Aula tra urla “vergogna” delle opposizioni. Il voto – che non è stato ancora fissato – si terrà più avanti, probabilmente a marzo.

Tra i vari interventi, per Federico Gianassi (Pd): “Il vostro motto è diventato poltrona, poltrona, poltrona”. Per Vittoria Baldino (M5s): “La ministra disonora il Paese, si dimetta; tra bugie e conflitti di interesse, non doveva essere nemmeno nominata ministra”. Per Filiberto Zaratti (Avs): “In discussione la dignità delle istituzioni”. Dalla maggioranza, invece, Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha detto che “sarà Santanché a decidere se la situazione che si è creata legittimi o meno un passo indietro”.

Il sondaggio Youtrend

Secondo un sondaggio realizzato da Youtrend per Sky Tg24, il 71% degli italiani è favorevole alle dimissioni della ministra del Turismo. Il 17% degli intervistati è contrario, mentre il 12% non si è espresso. A favore delle dimissioni sono anche il 58% degli elettori di Fratelli d’Italia, il 64% di quelli della Lega, il 63% di quelli di Forza Italia/Noi Moderati. Quanto agli elettori dei partiti di opposizione, il sondaggio rileva che a favore delle dimissioni si dichiara l’89% di chi vota Pd, il 78% degli elettori del Movimento 5 stelle e il 95% degli elettori di Alleanza Verdi-Sinistra.

Foto copertina © dal profilo Facebook di Daniela Santanché