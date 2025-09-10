Mercoledì, alcuni droni russi hanno violato lo spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha detto che ricorrerà all’articolo 4 del trattato NATO, che prevede “consultazioni“ con i paesi dell’alleanza per decidere cosa fare. La Russia ha smentito: “I droni non sono nostri”.

La Redazione

È la prima volta che un paese membro della NATO – l’alleanza militare di parte dei paesi europei e di quelli del Nord America – spara contro obiettivi russi dall’inizio della guerra in Ucraina, avvenuta nel febbraio del 2022. Mercoledì lo spazio aereo della Polonia è stato violato da alcuni droni russi, durante un attacco della Russia contro l’Ucraina occidentale. L’aeronautica militare polacca ha sparato contro i droni, attivando le proprie difese aeree e quelle della NATO.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto che la Polonia chiederà l’attivazione dell’articolo 4 della NATO che prevede l’inizio di “consultazioni” tra i Paesi dell’alleanza per decidere cosa fare. Finora sono stati ritrovati i resti di sette droni: cinque sono stati ritrovati nella regione orientale di Lublino e altri due a Mniszków, nella provincia centrale di Łódź, e a Elbląg, nel nord.

Sono partiti in azione anche alcuni aerei italiani.

“Perché la Russia viola lo spazio aereo polacco con i droni? Eccoci qui!”: è stato il laconico e criptico commento di Donald Trump su Truth.

La Russia, dal canto suo, ha smentito il suo coinvolgimento con queste parole: “Da Ue e Nato accuse senza argomentazioni ogni giorno. Non abbiamo inviato droni sul territorio polacco”.

