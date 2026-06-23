Le parole della premier Giorgia Meloni tentano di arginare i contrasti con gli Stati Uniti: “Colpita da Trump, ma nessun contraccolpo nei rapporti Italia-Usa. La politica estera non è Temptation Island”.

Di Marta Foresi

Intervistata da Maurizio Belpietro ad un’iniziativa del quotidiano La Verità a Roma, Giorgia Meloni ha tentato di ridimensionare la crisi diplomatica con Donald Trump, scoppiata dopo che il presidente Usa l’ha attaccata in un’intervista a La7, descrivendola come “implorante” per una foto e dicendo che gli ha “fatto pena”. Trump ha anche sostenuto che Meloni sarebbe in crisi di consensi, “forse proprio perché ha deluso gli Stati Uniti”, e che il tentativo di tornare amica di Trump sarebbe un modo per “far risalire i suoi numeri”.

Le parole della premier sono state: “Ho già detto e ribadito che non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, l’ho anche detto ieri in Consiglio dei ministri rispetto ai prossimi appuntamenti”. Meloni ha poi aggiunto: “Il ministro Tajani ha fatto bene ad annullare la sua missione a Washington, ha dato un segnale ma non è necessario andare oltre. Sulla politica estera non cambio idea, i rapporti tra Usa e Italia sono solidi, non vedo rischi di contraccolpi. I nostri rapporti vanno bene”.

La presidente del Consiglio ha infine ribadito che i ministri saranno il 2 luglio a villa Taverna per la festa dell’indipendenza.

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