Un atto eroico di Marina Ovsyannikova ha interrotto il Tg: “Ferma la guerra. Non credere alla propaganda, ti stanno mentendo”. La giornalista che ha sfidato Putin, inizialmente scomparsa, è stata multata.

Uno straordinario e inaspettato atto di dissenso ha interrotto il Tg russo nel 19° giorno dell’invasione ordinata da Vladimir Putin ma definita “operazione militare speciale”. Per tutti è infatti vietato nominare la parola “invasione“: chi lo fa rischia fino a 15 anni di carcare. La giornalista Marina Ovsyannikova ieri ha fatto un blitz durante il principale Tg russo. Come riporta Today: “Improvvisamente è apparsa alle spalle della conduttrice Ekaterina Andreeva urlando “Fermate la guerra! No alla guerra” e mostrando un cartello con su scritto “Non credete alla propaganda, qui vi mentono”.

La donna ha mandato poi un videomessaggio in cui ha spiegato il perchè del suo gesto: “Siamo rimasti in silenzio quando tutto questo era appena iniziato nel 2014. Non siamo usciti per protestare quando il Cremlino ha avvelenato Navalny. Abbiamo continuato a guardare in silenzio questo regime disumano. Ora il mondo intero si è allontanato da noi. Dieci generazioni dei nostri discendenti non potranno lavare via la vergogna di questa guerra fratricida“.

Marina Ovsyannikova, inizialmente scomparsa, è riapparsa ieri in foto con il suo avvocato. La reporter ha avuto una multa di 255 euro e ha dichiarato: “Mi vergogno di aver fatto propaganda per Putin”.

Censura e repressione a Mosca

In Russia, è vietatissima dal regime di Putin qualunque forma di dissenso o critica verso la guerra. La Tv russa è tutta nelle mani del governo e l’informazione è solo quella “ufficiale”: le notizie sui morti e il disastro umanitario in corso in Ucraina sono censurate, così come i social e ogni forma di informazione libera. Dall’inizio del conflitto, almeno 10mila persone sono state arrestate per aver manifestato pacificamente contro l’invasione russa che sta causando centinaia di vittime civili con la distruzione di tutte le principali città ucraine.