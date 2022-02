Doveva essere una guerra lampo, ma così non è stata e la città di Kiev, come l’intero Paese, continua a combattere e resistere. Per Putin, la guerra inizia ad essere un problema, mentre le sanzioni travolgono il rublo e la repressione non ferma il dissenso.



Sono “uomini eroici”, ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell, riferendosi ai militari e ai volontari che da cinque giorni combattono le milizie russe, che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno invaso l’Ucraina su ordine del presidente – dittatore Vladimir Putin. La comunità internazionale, come tutti gli analisti, si aspettava la resa di Kiev in poche ore. Ma la città, come l’intera Ungheria, continua a combattere, ad armarsi e resistere, nonostante l’enorme spoporzione in termini di forze militari (a vantaggio della Russia). Oggi si cerca una tregua a due passi da Chernobyl, con il primo faccia a faccia tra Ucraina e Russia, ma le speranze che il conflitto possa finire sono pochissime.



Finora il bilancio è di 352 civili ucraini uccisi, di cui 14 bambini. Sul fronte russo non ci sono invece dati certi, ma le (tante) perdite tra i soldati – pare, molti di più del previsto – preoccuppano e spaventano il Cremlino.

Mentre le bombe piovono su Kiev e i carri armati continuano ad avanzare verso il centro della capitale, gli ucraini non si arrendono.

L’Ucraina, dopo cinque giorni di conflitto, continua a reagire all’invasione con orgoglio e unità. Forse nessuno se lo aspettava e probabilmente nemmeno Putin. Per il leader russo, la guerra inizia a diventare un problema, mentre a Mosca in tanti si schierano contro il conflitto e i 6.500 arresti tra i manifestanti non sono riusciti ad azzittire il dissenso. Putin è sempre più nervoso ed ora evoca la minaccia nuceare.

Venerdì è iniziata la distribuzione di armi tra i civili e ieri l’Ue ha fatto sapere che invierà armi letali in Ucraina. Per Putin, la strada è inaspettatamente in salita, mentre le durissime sanzioni contro le banche russe – fuori dal sistema Swift – fanno precipitare il rublo.

Intanto il presidente Zelensky prende la scena e racconta, sui social, la valorosa difesa della sua Ucraina sotto l’attacco russo. Invece di fuggire, il presidente è rimasto a combattere per le strade con il suo popolo, divenendo un eroe.

L’Occidente, per una volta, è compatto, al fianco di un popolo oppresso che vuole continuare a vivere in un Paese europeo libero e democratico. Ma quanto durerà?

Foto copertina © L. Addario for The New York Times