Le perdite umane ed economiche sempre più ingenti, le dimissioni (e la fuga) di Anatolj Chubais, il pantano delle operazioni militari: mentre gli ucraini riconquistano Irbin e Makariv, per Putin la guerra è sempre più in salita.

Se nei piani di Putin, l’invasione dell’Ucraina doveva essere una guerra lampo da chiudere in pochi giorni, il ditattore russo ha già perso da settimane. Il conflitto è ormai al 30esimo giorno e gli ucraini continuanano a resistere. L’armata russa è davvero nel pantano? Questa è la domanda che gli analisti si pongono in queste ore e, a giudicare dalle ultime notizie dal fronte, sembrerebbe propro così.

Secondo Zelensky, i russi sono in totale difficoltà, con scorte sufficienti al massimo per pochi giorni e perdite massicce, e questa mattina il sindaco di Kiev ha fatto sapere che l’Ucraina si è ripresa la città di Irpin, alla periferia nordoccidentale della capitale: una vittoria dei militari ucraini, ma soprattutto dei cittadini armati che hanno cacciato dalla città i soldati e i carri armati russi. Stesso risultato a Makariv, sottratta ai russi. Intanto la difesa continua a reggere ad Odessa e a Kiev, dove le forze di Putin arretrano sempre più: una settimana fa erano quasi arrivati nel centro della capitale ed oggi sono ad almeno 15 chilometri.

Poi, c’è il dato drammatico dei soldati russi: sarebbero 15mila, tra morti e feriti in battaglia, per lo più giovanissimi. I soldati catturati dagli ucraini hanno denunciato di essere stati ingannati, poiché non informati della guerra. Uno di loro ha raccontato: «Fino all’ultimo ci dicevano che era solo un’esercitazione sul territorio russo, Putin ci ha ingannati».



Le perdite e i costi sempre più alti della guerra hanno spinto il dittatore russo ad arruolare truppe di mercenari che arrivano dalla Siria pagati per combattere per Mosca: sarebbero almeno 16mila, a cui si aggiungono i violentissimi miliziani ceceni fedeli all’integralismo islamico. Come Ramzan Kadyrov, capo della Repubblica caucasica accusato di omicidi, persecuzioni e torture nel suo feudo, che alla resistenza ucraina ha detto: «Arrendetevi o per voi è finita».

L’uso delle bombe al fosforo, che la Russia avrebbbe già utilizzato in Ucraina e la minaccia delle armi biologiche e nucleari, dimostrano le difficoltà crescenti della Russia nell’uso delle armi convenzionali.

Mentre le sanzioni dell’Occidente colpiscono (ma non piegano, per ora) l’economia russa, si riduce il cerchio magico intorno a Putin: ieri Anatolj Chubais, inviato speciale per il clima all’Onu, si è dimesso ed è fuggito a Istanbul. Era considerato uno degli uomini più vicini al dittatore russo. Un vero terremoto politico che rende sempre meno improbabile l’ipotesi di un colpo di stato interno che sostituisca il sanguinario leader russo, come conferma l’attivista dei diritti umani Vladimir Osechkin da un whistleblower. Ad oggi, per molti, l’unica speranza che possa portare ad un reale accordo di pace.