Dopo la sconfitta alle amministrative con la vittoria delle destre a Madrid, Siviglia, Barcellona e Valencia, il premier Sanchez ha convocato le elezioni anticipate il 23 luglio.

La Redazione

Per il controsinistra spagnolo è stata una sconfitta netta e ben superiore alle previsioni. I socialisti hanno perso le elezioni amministrative del 27-28 maggio a Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia e il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione a sorpresa di elezioni legislative anticipate il 23 luglio in Spagna.

«Sarò breve e cercherò anche di essere molto chiaro», ha detto il premier spagnolo. «Ho appena avuto una riunione con sua maestà il re, nel corso del quale ho comunicato al capo dello Stato la decisione di convocare un Consiglio dei ministri oggi pomeriggio per sciogliere le Corti e convocare elezioni generali», ha detto.

Le elezioni politiche si terranno a ridosso dell’inizio del semestre spagnolo di presidenza dell’Unione Europea.

I risultati nelle città

La destra ha vinto nella gran parte dei comuni in cui si votava. La coalizione formata dal Partito Popolare e dagli ultraconservatori di Vox ha strappato alla sinistra Siviglia, Valencia, Barcellona e molti comuni nella Comunità Valenciana, in Aragona e nelle Baleari, tutti territori con governatori uscenti socialisti. La destra conserva anche la capitale Madrid, con il sindaco uscente José Luis Martínez Almeida (Pp) e il trionfo della governatrice Isabel Díaz Ayuso che ha superato la maggioranza assoluta e si lancia verso un terzo mandato senza la necessità di sostegni di altre formazioni, come invece avvenuto nei due precedenti.

Il Partito Socialista (Psoe) del premier Pedro Sánchez manterrà il controllo del governo regionale nelle Asturie e probabilmente alle Canarie e in Navarra.

Anche a Barcellona, roccaforte progressista e indipendentista, ha vinto il centrodestra con la sconfitta del candidato socialista e della sindaca uscente di sinistra Ada Colau, che è arrivata solo terza.