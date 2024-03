Centinaia di palestinesi erano intorno al convoglio di aiuti umanitari dell’Onu, quando i militari israeliani hanno sparato sulla folla. Secondo Hamas i morti sono oltre 110, i feriti 760. Medici senza frontiere: «inorriditi dall’attacco».

Per Israele si è trattato di «uno sfortunato incidente». Centinaia di palestinesi si erano accalcati intorno al convoglio di aiuti umanitari entrato a Gaza, quando l’esercito israeliano ha aperto il fuoco «per disperdere la folla». Secondo Hamas i morti sono oltre 110, i feriti 760.

Quei camion i civili palestinesi li aspettavano da giorni perché le Nazioni Unite avevano sospeso la distribuzione proprio per ragioni di sicurezza.

Le immagini hanno subito fatto il giro del mondo, sui Tg e sui social. Le reazioni internazionali sono state di netta condanna. Il capo della diplomazia europea Josep Borrell si è detto «inorridito dal massacro» e ha parlato di «una nuova carneficina totalmente inaccettabile». Da Medici senza frontiere si dicono «inorriditi dall’attacco a palestinesi in attesa aiuti». «Questa situazione – aggiunge Msf – è il risultato diretto della serie di decisioni inconcepibili prese dalle autorità israeliane nel corso di questa guerra: un assedio totale, un’incessante campagna di bombardamenti, ostacoli burocratici e la mancanza di meccanismi di sicurezza che garantiscano una distribuzione sicura del cibo dal sud al nord di Gaza».

Ha espresso condanna anche Macron, su X: «Profonda indignazione per le immagini provenienti da Gaza in cui i civili sono stati presi di mira dai soldati israeliani. Esprimo la mia più ferma condanna e chiedo verità, giustizia e rispetto del diritto internazionale», ha aggiunto. Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha espresso «sgomento» per quanto accaduto.

Dal 7 ottobre, il giorno dell’attacco di Hamas ai villaggi israeliani, i morti palestinesi sono oltre 30mila, di cui oltre la metà minorenni, e 70.325 sono i feriti.