In 1500 hanno ballato senza distanze in Olanda: un esperimento per far ripartire il clubbing e i grandi eventi, questa estate.

Dopo 13 mesi di pausa forzata, causa misure anti-Covid, per il clubbing, i festival e i grandi eventi qualcosa finalmente si muove. L’Olanda prova a dare un segnale concreto di svolta. “Fieldlab program” è l’esperimento sociale approvato dal governo per far ripartire un settore strategico per il Paese. Basti pensare ai 400.000 visitatori nei 5 giorni dell’Amsterdam Dance Event nel 2019 o ai 720 milioni di dollari di biglietti venduti nello stesso anno. Numeri praticamente azzerati nel 2020 e in questi primi mesi del 2021. Con il programma governativo, che vede il coordinamento scientifico di Andreas Voss, sarà possibile organizzare concerti e riaprire cinema e teatri anche in estate, quando ancora non si sarà raggiunta la copertura vaccinale di tutta la popolazione.

L’esperimento del Festival Covid free

Nelle stesse ore in cui a Barcellona si svolgeva il primo grande concerto post- Covid dei Love of Lesbian, davanti a 5 mila persone sottoposte a tampone, a Wallabi Holland si è svolto il settimo e penultimo esperimento olandese con 1.500 ragazzi, accolti in un capannone, che hanno potuto ballare ammassati liberamente. Per partecipare, tutti hanno dovuto sottoporsi al test molecolare anti-Covid 48 ore prima della manifestazione e hanno poi dovuto installare l’app di tracciamento del governo “Close” che monitora gli avvicinamenti e gli incontri, così i ricercatori avranno una media di contatti per persona. Sono stati divisi in 3 gruppi e un ulteriore test anti-Covid è richiesto trascorsi 5 giorni dalla partecipazione all’evento. Tra alcuni giorni, alla fine dell’esperimento sapremo se e quante persone si sono infettate durante l’evento, a causa di qualche falso negativo.

Gli altri esperimenti

Nell’esperimento precedente, 6.200 persone hanno visto una partita di calcio. I positivi asimontaci esclusi subito sono stati 41. Dopo l’evento, 5 sono risultati positivi al test, ma non è certo che il contagio sia avvenuto durante la partita o subito dopo.

Gli altri esperimenti sono stati: 2 concerti a Ziggo Dome, un’arena dentro Amsterdam, uno spettacolo comico di Guido Weijers e una conferenza. I risultati arriveranno entro la metà di aprile. (Foto copertina: Antoine Julien © Unsplash).