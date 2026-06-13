La firma dell’intesa sarà il 19 giugno a Ginevra, ci sarà Vance. Crolla il prezzo del greggio. Venerdì riaprirà anche lo Stretto di Hormuz. Italia, Francia, Germania e Regno Unito: “Aiuteremo a far ripartire la navigazione”. I nuovi raid di Israele suBeirut provocano l’ira di Trump: “Bibi, non capisci proprio un c…”.

La Redazione

L’accordo di pace tra Usa e Iran sarà firmato venerdì e ci sarà il vicepresidente Vance. Con l’apertura dello Stretto di Hormuz, “prevista per venerdì, in concomitanza con la firma dell’accordo e per consentire le operazioni di sminamento, il petrolio tornerà a fluire liberamente, a beneficio sia della regione che del resto del mondo!”. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump su Truth. “Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell’intera regione. Molti presidenti hanno tentato di raggiungere la pace con l’Iran, ma tutti hanno fallito prima di me. Per la prima volta, i leader della regione hanno trovato un presidente in grado di aiutarli a conseguire una pace reale”. Dopo l’annuncio del memorandum d’intesa, le forze armate iraniane hanno dichiarato però di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele durante la guerra contro la Repubblica islamica.

I prezzi del petrolio sono crollati dopo il cessate il fuoco raggiunto da Usa e Iran: il Wti ha perso il 4,8%, a 80,80 dollari al barile, mentre il Brent ha ceduto il 3,9%a, a 83,89 dollari.

Trump contro Netanyahu

La crisi tra i due alleati storici è palese e i due non sono mai stati così vicini alla rottura.

“Perché Bibi ha dovuto fare un fottuto attacco? Ero furioso. Non ha un cazzo di giudizio. Gliel’ho fatto sapere”. Con queste parole, in un’intervista ad Axios, il presidente americano Donald Trump ha attaccato duramente il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusandolo di aver compromesso con il raid su Beirut i delicati equilibri diplomatici in un momento decisivo per la firma di un memorandum d’intesa con l’Iran. Il premier israeliano si è detto “Sbalordito” dallo “schiaffo in faccia”. Poi ha chiesto un incontro urgente.