Da sabato 26 marzo al 23 aprile, Wunderkammern presenta nella nuova sede in via Giulia 180 a Roma “Characters”, la doppia personale di Masito ed Esa, per la prima volta in Italia. FACE Magazine.it è media partner.



“È una mostra fatta di storie. Pezzi di storia della musica (John Coltrane e i Nirvana) si intersecano con le storie personali della vita dei due artisti (il rap e il writing). Storie vere (le icone della musica) si mischiano con storie inventate e fantastiche (le Facciacce ed i Sideralis) facendo affiorare i tratti salienti dell’umanità dei due artisti”. Con queste parole, il direttore di Wunderkammern Giuseppe Pizzuto descrive “Characters“, di cui è curatore. La doppia personale di Masito ed Esa arriva per la prima volta in Italia, da sabato 26 marzo fino al 23 aprile nella nuova sede della galleria in via Giulia 180 a Roma.

I due musicisti, due colonne dell’hip hop italiano, che negli anni hanno condiviso palchi e muri, hanno strutturato insieme questa mostra per Wunderkammern già a partire dal 2020, ed oggi, a distanza di 2 anni, la doppia personale finalmente è pronta ad accogliere i visitatori. Le opere esposte sembrano interagire tra loro, come uno scambio vivace di sensazioni, diverse ma interconnesse. L’incontro è per i due artisti un punto d’arrivo “dinamico” che costituirà forse l’inizio di un nuovo progetto.



Gli artisti

Masito (Massimiliano Piluzzi) è attivo fin dai primi anni ’90 nel gruppo rap Colle der Fomento, di cui è fondatore insieme a Simone Eleuteri aka Danno. In parallelo alla carriera musicale, da più di vent’anni porta avanti quella di writer, grafico, designer e calligrafo fondendo quindi l’arte dei graffiti e quella della scrittura.

Alla fine degli anni ‘90 comincia a esplorare il mondo della calligrafia, prima da autodidatta e poi seguendo corsi di formazione specifici. Da questo percorso ottiene numerose commissioni tra cui: 5tate of Mind, Welcome 2 the Jungle, Rak BCFam, Tuff Kong Records, Unlimited Struggle, Poeti der Trullo.

Dal 2000 dipinge su tela usando i colori acrilici; i soggetti che rappresenta vanno dal lettering (graffiti o calligrafia) al figurativo. Sperimenta varie tecniche che vanno dall’olio su tela agli acquerelli su carta, il collage, gli stencils. Negli anni a seguire espone i suoi lavori durante serate di musica live nella capitale.

Nel 2013 e nel 2015, in occasione del “Battle of the Year Italy”, personalizza due orologi in serie limitata con Casio G Shock.

Nel 2017 realizza il lettering per il manifesto della mostra “Cross The Street” presso il museo di arte contemporanea Macro di Roma.

In questa mostra Masito lascia spazio alle sue produzioni su carta, su tela e su legno.

Esa (Francesco Cellamaro) è un artista apprezzato nel mondo del rap, nel campo dei graffiti e nella pittura.

All’interno del panorama hip hop italiano viene ritenuto uno dei rapper più rappresentativi per la sua carriera più che ventennale e per aver fatto parte di gruppi storici come gli OTR e Gente Guasta, duo costituito dallo stesso Esa e dal rapper di Varese (per altro ex-OTR) Polare. Con il rap ha portato assieme a Neffa, La Pina, i Colle, gli OTR e i Sottotono uno stile originale e funky, realizzando più di dieci album e collaborazioni internazionali, fino al suo ultimo album insieme a Dj Skizo “Sangue e Amore”.

Dopo aver dipinto graffiti in Europa e a New York per trent’ anni con il nome di El Crespo, da un paio d’anni espone disegni su carta, collage e tele. A Milano nel 2020 realizza la sua prima personale: “Tributes”, ospitata all’interno di un Hotel 4 stelle del centro e patrocinata da Streetartinstore. Qui Esa espone le sue tele, realizzate con spray e pennarelli, che ritraggono i musicisti che lo hanno ispirato. I suoi ritratti-tributo sono dedicati sia a leggende dell’Hip-Hop come Jay-Z, Slick Rick o Mos Def che ad altri giganti della black music, da Donna Summer a Micheal Jackson.

Tra i soggetti preferiti da Esa per le sue opere, oltre artisti importanti del soul e del rap, compaiono personaggi mitologici di sua invenzione. In questa mostra dà molto spazio alla fantasia, senza perdere il suo stile chiaramente riconoscibile.

Info

WUNDERKAMMERN

Via Giulia 180, 00186, Roma

dal martedì al sabato, 10-14, 15-19

www.wunderkammern.net

wunderkammern@wunderkammern.net