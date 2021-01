Dopo il folle assalto dei fan di Trump al Campidoglio di Washington di mercoledì, in cui hanno perso la vita quattro persone, i democratici chiedono al vice presidente Pence di rimuovere Trump invocando il 25esimo emendamento. “Se il vice presidente e il gabinetto non agiscono, il Congresso potrebbe essere pronto ad andare avanti con l’impeachment“, ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi. Intanto poche ore fa, Twitter ha sospeso l’account del presidente, così come ha già fatto Facebook (fino alla fine del mandato).

In un discorso a Wilmington, durante il quale ha annunciato la nomina del giudice Merrick Garland a ministro della giustizia, Joe Biden ha detto che è stato Donald Trump “a incitare la folla perché attaccasse il Campidoglio” e a fomentare “l’assalto alla democrazia“. L’intenzione di Trump, ha aggiunto Biden, era di “minacciare i rappresentanti eletti del popolo di questa nazione ed anche il vice presidente, di impedire al Congresso di ratificare la volontà del popolo americano e le elezioni libere e corrette”.

Il prossimo 20 gennaio, Biden giurerà da presidente, insieme alla sua vice Kamala Harris. Donald Trump non andrà al giuramento, ma ci sarà invece il suo vice Pence.

L’assalto al Campidoglio: cosa è successo mercoledì

Centinaia di sostenitori del presidente uscente si sono riversati mercoledì a Washington e hanno preso d’assalto il Campidoglio, nelle stesse ore in cui il Congresso degli Stati Uniti stava ratificando la vittoria di Joe Biden. I rivoltosi erano armati e l’attacco era stato incoraggiato da Trump, che prima li ha incitati e poi ha cercato invano di fermarli. Nel suo comizio fuori dalla Casa Bianca, il presidente uscente ha continuato a lanciare accuse di frodi elettorali, non supportate però da prove. Dietro il tentativo di colpo di mano, organizzato per negare una legittima vittoria elettorale, c’è l’estrema destra americana con i suoi cospirazionisti e i suprematisti bianchi, braccio armato e violento del trumpismo.

Le forze speciali e gli agenti dell’Fbi hanno fatto irruzione nell’Aula per proteggere i parlamentari. Deputati e senatori si sono nascosti sotto le sedie con le maschere anti-gas. Una donna, una militante repubblicana, e altre tre persone sono morte e ci sono stati diversi feriti. I manifestanti hanno distrutto le postazioni dei giornalisti e alcune aule del palazzo. Alla fine il Congresso è stato messo in sicurezza e l’attacco è fallito ma si è saputo che a chiedere l’intervento della Guardia nazionale è stato il vicepresidente Pence e non Trump, come scrive il New York Times, “tagliato fuori dalla catena di comando”. Il sindaco di Washington ha annunciato il coprifuoco fino al 21 gennaio. Nella notte, è stata proclamata la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris.



Si è trattato di un assalto senza precedenti che scuote alle fondamenta la democrazia americana.

Le accuse alla polizia

Negli Sttai Uniti è molto acceso il dibattito sulle responsabilità dei poliziotti su quanto accaduto mercoledì. Alcuni video mostrano come gli agenti abbiano lasciato passare i manifestanti. I poliziotti erano pochi, solo 350, nonostante il corteo fosse previsto da tempo, e piuttosto remissivi davanti all’aggressività dei rivoltosi. Alcuni di loro hanno perfino scattato dei selfie con gli agenti e solo in 13 sono stati arrestati, mentre in molti hanno ricordato che quest’estate, durante le proteste di Black Lives Matter, la polizia arrestava centinaia di persone ad ogni manifestazione. Nella giornata di giovedì, intanto, è iniziato il lavoro di identificazione dei rivoltosi da parte dell’intelligence americana.



