Dopo ore di ricerche a tappeto, la polizia ha sparato al 21enne Abdul Ballout, l’integralista sostenitore dell’Isis responsabile dell’attentato al Pride di Berlino, in cui ha ucciso una donna e ferito 16 persone, di cui tre gravi. Il premier Merz: “Non lasciamoci dividere”.

Di Marta Foresi

Sabato sera intorno alle 22, un uomo a bordo di un’auto ha investito la folla del Pride nel parco di Tiergarten a Berlino, in Germania, uccidendo una persona e ferendone 16, tre in modo gravissimo e otto in modo grave. Nel pomeriggio, centinaia di migliaia di manifestanti hanno partecipato alla parata dell’orgoglio Lgbtq+ tedesca, una delle più partecipate del mondo. I partecipanti sono stati evacuati dall’area e alle persone è stato chiesto di evitare la zona del parco. Il sindaco Kai Wegner ha parlato di «un attacco alla nostra società libera e aperta».

Foto © da Corriere.it

Dopo ore di ricerche a tappeto, la polizia ha sparato e ucciso il 21 enne Abdul Ballout, un integralista sostenitore dell’Isis già noto alle forze dell’ordine e «associato alle idee islamiste». Al momento del fermo, il killer è corso contro gli agenti con un coltello in pugno e i poliziotti hanno sparato. Secondo la polizia di Berlino, potrebbero esserci altri suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti.

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