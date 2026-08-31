Alessandro Di Battista sui social dopo il malore a Cuba ha scritto: “Ce la metterò tutta per tornare presto”. Ora è ricoverato all’ospedale ‘Hermanos Ameijeiras’ de L’Avana. Per i due medici arrivati dal Gemelli “non è trasportabile in Italia”.

La Redazione

“Ce la metterò tutta per tornare presto”. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto nelle scorse ore su Instagram a uno dei tanti messaggi arrivati dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. L’ex deputato M5s e oggi vicepresidente dell’associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, venerdì ha avuto un forte mal di testa e un malore a Cuba, dove si trovava per un reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo ‘La polvere del mondo’. E’ stato ricoverato inizialmente a Santa Clara, una città a circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba e dopo alcune ore in cui è rimasto privo di sensi, ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito all’ospedale “Hermanos Ameijeiras” dell’Avana in ambulanza. Arrivato sabato sera, ha risposto lucido alle domande dei medici che gli hanno misurato i parametri vitali, sottoponendolo ad altre visite specialistiche.

Insieme alla compagna, due medici sono arrivati dall’Italia, ma al momento Di Battista “non è trasportabile in Italia”.

In foto: Alessandro Di Battista (da Facebook)

“Non mollare e torna per favore…a rivedere le stelle”, gli aveva scritto Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione, in passato nello staff M5s. Al suo messaggio ha poi risposto Di Battista. Le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma ancora gravi.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato sui social: “Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”.