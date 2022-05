La guerra di Putin è arrivata al 92esimo giorno: sono oltre 10 le fosse comuni trovate nella regione di Kiev, mentre i nuovi missili danesi Harpoon cercheranno di rompere il blocco navale di Mosca. Ecco le ultime notizie dalla guerra.

• Sono oltre 10 le fosse comuni trovate nella regione di Kiev e di queste otto sono nel distretto di Bucha. Lo ha detto il capo della polizia della regione di Kiev, Andriy Nebytov, citato da Ukrinform. In ciascuna fossa vi sono fra 40 e 57 corpi e solo a Bucha sono stati trovati 418 corpi.

• “Nella regione di Luhansk le forze russe attaccano in tutte le direzioni: Severodonetsk, Hirske. I russi hanno portato una quantità enorme di mezzi. Tengono in stato di allerta gli elicotteri e armi pesanti. La strada di Lysychansk Bakhmut si trova sotto continui spari. Lì ‘lavorano’ i gruppi dei sabotatori nemici”. Lo riferisce su Telegram Serhii Haidai, il governatore di Luhansk.

• Foto satellitari Usa mostrano le navi russe caricare e rubare il grano ucraino. Secondo l’associazione del grano ucraino, «400 mila tonnellate sono già state rubate dai russi».

• È arrivato in Lituania il primo treno con un carico di grano ucraino che verrà poi esportato tramite i porti del Paese baltico. Lo ha riferito una nota delle ferrovie lituane. Si tratta di una consegna di prova che ha lo scopo di valutare l’efficacia di rotte alternative.

• Mosca ha ricevuto e «sta studiando» il piano di pace italiano per l’Ucraina arrivato all’Onu dal nostro governo, ma ancora non fa commenti. Così come non si registrano reazioni dalle cancellerie europee.

• Tutti i prigionieri dell’Azovstal detenuti nel Donetsk saranno processati da un tribunale a Mariupol, ha annunciato il capo dell’autoproclamata Repubblica.

• Vadim Shishimarin, 21 anni, giudicato colpevole nel primo processo a Kiev per crimini di guerra, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso un civile disarmato.

