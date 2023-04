Le forze russe hanno lanciato missili su Mykolaiv, causando un morto e 15 feriti. Ieri a Kherson è stato ferito il giornalista di Repubblica Corrado Zunino, è morto il suo interprete.

La Redazione

• Nelle ultime ore, le forze russe hanno lanciato attacchi su diverse località nel sud dell’Ucraina, colpendo l’oblast con quattro missili S-300 di difesa aerea. Almeno uno ha centrato un edificio residenziale a più piani, mentre un altro ha preso di mira una residenza privata. Il bilancio è di almeno un morto e 15 feriti.

• Il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ospite di Sky TG24, ha dichiarato: “È molto importante la telefonata Xi-Zelensky“. Il colloquio è stato il primo, dall’inizio del conflitto.

• Ieri il giornalista di Repubblica Corrado Zunino è rimasto ferito in un attacco vicino Kherson e il suo interprete Bogdan Bitik è morto. “Il sacrifico di Bogdan resta un esempio del miglior giornalismo nelle condizioni più difficili. A Corrado Zunino, rimasto ferito, va l’affetto di tutta la redazione”. Così una nota di Repubblica, quotidiano diretto da Maurizio Molinari.

• L’Ucraina accusa la Russia di bloccare il corridoio del grano. Secondo le forze navali di Kiev, scrive Ukrainska pravda, i rappresentanti russi a Istanbul, hanno bloccato la partenza di quattro navi cariche di cereali dai porti ucraini.

• L’Estonia ha firmato un contratto da 40 milioni per l’acquisto di fucili dalla società finlandese Sako. I primi 70 esemplari saranno consegnati nel corso del 2024 e saranno utilizzati sia dalle Forze Armate estoni, che dalle forze paramilitari della Lega di difesa.

• La Slovenia ha inviato segretamente in Ucraina 20 veicoli corazzati Valuk. Lo scrive il sito sloveno 24Ur, rilanciato da European Pravda. I Valuk servono per il trasporto truppe e sono realizzati per resistere alle mine antiuomo e le armi di fanteria.

• Per la premier Giorgia Meloni: “Il futuro di Kiev è europeo e di pace“. Circa 600 aziende italiane e 150 ucraine si sono riunite al Palazzo dei Congressi per la conferenza sulla ricostruzione. Per Tajani: “Noi in prima linea”. Zelensky in videocollegamento ha detto: “L’Italia ci sostiene per la libertà e la sicurezza”.