Le forze armate israeliane hanno ha abbordato tutte le 50 barche della Flotilla, violando il diritto internazionale. Degli oltre 500 attivisti arrestati, 29 sono italiani. Il governo ha chiesto garanzie, ma le opposizioni attaccano la premier: “Da Meloni solo silenzio, venga a riferire in Aula”.

Di Marta Foresi

Dopo l’abbordaggio delle 50 barche della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, monta la polemica politica in Italia. Sui 29 attivisti italiani catturati, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato: “Abbiamo chiesto che i nostri connazionali vengano tutelati” e “immediatamente rilasciati”, invitando Israele al “rispetto del diritto internazionale”. Ma dall’opposizione monta la protesta contro quella che denunciano come una “violazione” e “un atto di pirateria”, chiedendo al governo: “Perché Meloni non condanna?”.

Dal Partito Democratico, per Francesco Boccia: “È vergognoso ciò che accade e che il governo non dica nulla”. Per Lia Quartapelle: “È un crimine chi ferma una nave in acque internazionali, non chi fa solidarietà”.

Sui social, il leader del M5s Giuseppe Conte ha scritto: “L’esercito israeliano è tornato ad attaccare la Flotilla: sono ore che abbiamo perso i contatti con il nostro deputato Dario Carotenuto mentre l’organizzazione della missione conferma che è stato prelevato dai militari di Israele assieme ad altri nostri connazionali. Addirittura hanno sparato, anche se sembrerebbe con proiettili non letali, contro equipaggi inoffensivi con le mani alzate. È gravissimo, è un sequestro a mano armata, è illegale e intollerabile. Il governo deve reagire con fermezza, pretendendo l’immediata liberazione degli italiani”.

Dario Carotenuto del M5s, che è salito a bordo della Flotilla, questa mattina ha scritto sui social: “Sono qui anche per proteggere questi ragazzi straordinari che stanno facendo qualcosa di enorme: lanciare un messaggio al mondo mentre davanti ai nostri occhi si consuma un genocidio”.

Per Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e coportavoce di Avs: “Israele, abbordando la Flotilla, conferma il suo disprezzo nei confronti del diritto internazionale. Non basta una blanda condanna, serve che il nostro Governo si attivi subito per garantire l’incolumità degli equipaggi e servono azioni concrete per sanzionare e isolare il governo di Benjamin Netanyahu”.