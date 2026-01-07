Le proteste contro il carovita non si fermano e continuano a scuotere la Repubblica Islamica, mentre i cortei si estendono in tutto il Paese. Teheran tenta di sminuirle alzando il livello della repressione: finora i morti sono almeno 35 con oltre mille arresti.

La Redazione

Da domenica 28 dicembre si stanno moltiplicando in tutto l’Iran le manifestazioni contro il caro vita e la crisi economica. Si tratta delle più grandi manifestazioni dal 2022, quando il movimento “Donna, vita, libertà” coinvolse centinaia di migliaia di persone per mesi, dopo la morte di Mahsa Jina Amini, una studentessa 22enne accusata di non aver indossato correttamente il velo e deceduta mentre era sotto custodia della polizia. In Iran i giornalisti non possono lavorare in modo libero e indipendente, pertanto è difficile conoscere il numero dei manifestanti uccisi e di quelli arrestati dalla polizia iraniana, ma si stima che finora ci siano stati oltre mille arresti e almeno 35 persone uccise ed è probabile che i numeri siano più alti.

A innescare la scintilla è stato il malessere economico di un Paese martoriato da anni di cattiva gestione governativa, una corruzione endemica e il perdurare delle sanzioni internazionali. Secondo Le monde, “negli ultimi 9 mesi il prezzo del formaggio è aumentato del 140%, quello del pane sangak – una varietà locale – del 250%, mentre il prezzo del latte è aumentato del 50% in soli due mesi e quello della carne macinata del 20% in un mese”.

La crisi in atto minaccia di assumere anche una dimensione internazionale più ampia dopo che Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti interverranno in “difesa” dei manifestanti se Teheran risponderà con violenza alle proteste. In un post su Truth Social il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: “Se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, come è loro abitudine, gli Stati Uniti d’America verranno in loro soccorso. Siamo armati e pronti a partire”. Ali Shamkhani, consigliere della guida suprema, ayatollah Ali Khameini, ha avvertito che la sicurezza nazionale dell’Iran è “una linea rossa, non materiale per tweet avventurosi” aggiungendo che “qualsiasi tentativo di intervento che minacci la sicurezza dell’Iran verrà bloccato con una risposta che indurrà al rimpianto”.