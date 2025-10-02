Dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, ieri sera sono stati organizzati cortei in tutto il Paese: a Roma 20mila fino a Palazzo Chigi, a Napoli occupata la stazione. Piazze piene da Milano a Bologna, da Berlino a Madrid. Si mobilitano tutte le università. Venerdì lo sciopero generale di Usb e Cgil.

Foto e testi di Mauro Orrico

A Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Palermo e in molte altre città italiane ed europee, decine di migliaia di persone sono scese in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo la notizia, arrivata in serata, dell’abbordaggio alla missione per Gaza da parte delle navi militari israeliane. Ovunque cortei, presidi e occupazioni spontanee e molto partecipate.

La prima iniziativa si è osservata a Napoli, dove i manifestanti hanno occupato i binari della Stazione Centrale causando il blocco del traffico ferroviario. Tanti i cortei, il più imponente quello di Roma, nato da un raduno convocato alle 22 di fronte alla stazione Termini, con 20mila persone bloccate dalla polizia poco prima di Palazzo Chigi. A Torino è stata occupata l’università, mentre a Genova e Livorno le proteste si sono concentrate nella zona del porto. A Bologna era gremita Piazza Maggiore mentre a Palermo ci sono stati alcuni scontri tra manifestanti e forze di polizia.

Per venerdì 3 ottobre CGIL e USB hanno indetto un nuovo sciopero generale a sostegno della Flotilla e sabato a Roma è prevista manifestazione nazionale.

Si mobilitano le università

Dopo la Sapienza di Roma gli studenti hanno occupato anche gli atenei di Napoli e Padova. A Genova sono entrati al rettorato. A Milano, Bologna, Bari, Palermo, Pisa e Perugia sono in corso assemblee e presidi permanenti: «Per la Palestina blocchiamo tutto. È tempo di prendere posizione per fermare il genocidio».

