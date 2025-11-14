Le spiagge di Gran Canaria sono un paradiso nel cuore dell’Oceano Atlantico. Un viaggio tra sabbia, acque turchesi, natura e libertà, nell’isola dal clima mite tutto l’anno, dove ogni onda racconta storie di viaggi, di terre lontane e di mare.

Di Mauro Orrico

Gran Canaria è una destinazione che non smette di sorprendere, grazie al suo ricco patrimonio storico, culturale e paesaggistico, ma anche alla sua incredibile varietà di spiagge: quasi 60 chilometri estese lungo i 236 chilometri di costa. Ogni angolo dell’isola racconta una storia diversa: dalle lunghe distese di sabbia dorata e i fondali cristallini perfetti per lo snorkeling fino a paesaggi più selvaggi e isolati. Le spiagge di Gran Canaria sono un invito a perdersi nel piacere del mare e a vivere la natura in tutta la sua autenticità. Le acque dell’isola variano dai toni turchesi a quelli blu cobalto, creando un contrasto ipnotico con la sabbia dorata e la vegetazione che spesso sfiora il litorale.

In un’isola che offre tanto, dalle escursioni in montagna alle passeggiate nei villaggi storici, dalla storia e i musei della capitale Las Palmas agli iconici mulini dell’isola, le spiagge di Gran Canaria sono il luogo dove il tempo sembra fermarsi. Qui, ogni granello di sabbia è parte di un racconto che dura da secoli e continua a sedurre chiunque arrivi.

L’isola di Gran Canaria è da anni anche un riferimento europeo e mondiale per il turismo Lgbtq+. Una destinazione inclusiva e accogliente che nel tempo è diventata una vera e propria “casa” per chi viaggia e vuole sentirsi libero di essere se stesso. Mete privilegiate per la comunità comunità Lgbtq+ sono soprattutto l’area di Maspalomas, con le iconiche dune e il Yumbo Centre, e la vicina Playa del Inglés.

L’Isola di Gran Canaria

Le spiagge più belle

Playa de Maspalomas

È la spiaggia più iconica dell’isola. Con le sue immense dune dorate che sembrano provenire direttamente dal deserto del Sahara, Maspalomas è un luogo che lascia senza fiato. Il contrasto tra la sabbia finissima, il mare cristallino e il cielo azzurro crea una scena perfetta per chi cerca relax e tranquillità. Ma non solo: il faro di Maspalomas, che segna l’ingresso alla spiaggia, è un punto di riferimento storico e panoramico. Il litorale si estende per quasi tre chilometri, offrendo ampio spazio per passeggiate, sport acquatici e, naturalmente, per prendere il sole in totale tranquillità, anche nudi.

Ideale per: chi cerca la bellezza naturale e l’intimità delle dune.

Playa del Inglés

Se Maspalomas è la spiaggia della quiete, la vicina Playa del Inglés è quella della vita. La sua atmosfera è animata dai numerosi bar e ristoranti e da una vita sociale intensa e vibrante. Qui, il ritmo della giornata cambia a seconda dell’orario: al mattino è un luogo perfetto per fare jogging lungo la costa, mentre al tramonto si trasforma in uno dei posti migliori per un aperitivo o una cena con vista sul mare. Le acque sono calme, ideali per nuotare, ma l’attrazione principale rimane la vivacità di un’area che non dorme mai.

Il Kiosco 7 e le aree adiacenti sono una delle mete più amate e frequentate dal turismo gay dell’isola e d’Europa.

Ideale per: chi ama un mix di mare e mondanità.

Playa de San Agustín

A pochi chilometri da Playa del Inglés, San Agustín rappresenta un rifugio ideale per chi è in cerca di tranquillità e natura incontaminata. Meno nota rispetto ad altre spiagge dell’isola, San Agustín conserva un fascino autentico, con la sua spiaggia dorata e le acque calme. Il litorale è incorniciato da scogliere e vegetazione che aggiungono un tocco di bellezza selvaggia, creando un’atmosfera intima e serena. San Agustín è il luogo perfetto per passeggiate lungo il mare, praticare sport acquatici o semplicemente godersi il sole in un ambiente più tranquillo.

Ideale per: chi cerca la pace per rigenerarsi

Playa de Las Canteras

Nel cuore della capitale, Las Palmas, a nord est dell’isola, si trova una delle spiagge urbane più belle d’Europa. Tra lunghe distese di sabbia, un lungomare animato da bar e ristoranti e un fondale ricco di vita marina, Playa de Las Canteras è la migliore destinazione per chi ama la combinazione di natura e vita cittadina. Con il suo reef naturale che protegge le acque, è una delle spiagge più sicure per nuotare e fare snorkeling. È anche una meta molto amata dai surfisti grazie alle onde perfette bagnano la città.

Ideale per: chi cerca un mix tra mare, città e sport acquatici.

Playa de Anfi del Mar

A pochi chilometri da Puerto Rico si trova una delle spiagge più affascinanti dell’isola, Playa de Anfi del Mar. Questa incantevole baia ha una sabbia finissima e un mare turchese che ricorda quello delle isole caraibiche. Protetta dalle rocce, l’acqua è calma e cristallina, perfetta per chi vuole godersi una giornata di relax o praticare sport acquatici come il paddle boarding. L’atmosfera tranquilla e la bellezza naturale la rendono una meta ideale per famiglie o chi cerca un po’ di pace lontano dalla folla.

Ideale per: famiglie, amanti del relax e sport acquatici.

Playa de Amadores

È una vera spiaggia da cartolina: situata tra Puerto Rico e Mogán, questa baia semicircolare offre acque calme e una vista mozzafiato sull’oceano. La sabbia dorata, con le sue acque cristalline, è perfetta per una giornata di sole e relax. L’atmosfera di Playa de Amadores è più tranquilla rispetto ad altre spiagge più turistiche dell’isola, rendendola un luogo perfetto per una giornata romantica o per chi cerca un angolo di paradiso lontano dal caos. Nei dintorni, merita un tuffo nelle sue limpide acque, anche la vicina piccola spiaggia di Puerto de Mogán.

Ideale per: coppie, relax e fotografia.

Playa de Puerto Rico

Il clima mite tutto l’anno ha reso la piccola spiaggia di Puerto Rico, insieme alla sua vicina spiaggia di Amadores, uno dei luoghi con il miglior clima di tutta la Spagna. Qui, nel sud di Gran Canaria, nessuno vuole perdere la propria vista sull’oceano. Il borgo è rinomato per la sua spiaggia sabbiosa dorata, incorniciata da acque cristalline e calme. Puerto Rico è anche un vivace centro turistico con numerosi bar e ristoranti affacciati sul mare, dove gustare piatti tipici e cocktail freschi.

Ideale per: famiglie e amanti degli sport acquatici

Las Salinas de Agaete

A nord ovest dell’isola, tre suggestive piscine naturali, riparate dal mare aperto, ricordano una fortezza medievale per i loro singolari piloni di cemento che sembrano bastioni. Queste pozze, connesse da tunnel vulcanici, offrono tutto il necessario per godersi rilassanti bagni in famiglia con grandi vedute della scoscesa costa settentrionale. Las Salinas dispongono di pontili per prendere il sole, è possibile fare immersioni e sono di facile accesso dal vicino porto. A cinque minuti in auto, merita sicuramente una visita il piccolo borgo di Agaete.

Ideale per: chi cerca il relax lontano dalle folle

Playa de Güigüí

Güigüí è una delle spiagge più nascoste e difficili da raggiungere di Gran Canaria, ma per chi è disposto a fare un po’ di fatica, la ricompensa è unica. Accessibile solo tramite un lungo trekking o con una barca, questa spiaggia selvaggia è il rifugio perfetto per chi vuole scoprire la natura incontaminata dell’isola. Circondata da scogliere a picco e da una vegetazione lussureggiante, Güigüí è una spiaggia senza tempo, dove il contatto con la natura è totale. Non ci sono strutture turistiche, solo sabbia nera vulcanica e acque cristalline.

Ideale per: escursionisti, amanti della natura e della tranquillità.

Le spiagge più belle di Gran Canaria

Playa de Maspalomas

Playa del Inglés

Playa de San Agustín

Playa de Las Canteras

Playa de Anfi del Mar

Playa de Amadores e Puerto de Mogàn

Playa de Puerto Rico

Las Salinas de Agaete

Playa de Güigüí

Credits foto © Turismo de Gran Canaria

www.grancanaria.com

PUBBLICITÀ