L’oppositore Kara-Murza condannato a 25 anni. Putin ha incontrato a Mosca il ministro della difesa cinese e ha esaltato la sintonia tra i due Paesi. A Varsavia i colloqui sul grano tra Ucraina e Polonia.

La Redazione

• Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a Mosca il ministro della Difesa cinese Li Shangfu ed entrambi hanno esaltato la cooperazione militare tra le due nazioni, che – hanno dichiarato – segna una partnership “senza limiti”.

• Quasi 500 minorenni ucraini, tra bambini e adolescenti, sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, secondo l’ultimo rapporto del procuratore generale Kiev. Secondo l’ufficio del procuratore, sono stati colpiti in totale 1.418 bambini, di cui 470 sono stati uccisi e 948 feriti, anche se il dipartimento ritiene che il numero sia più alto.

• Da febbraio 2022, nella guerra in Ucraina, sono almeno 43.000 i soldati russi morti, 180.000 quelli feriti. Lo rivelano i leak americani emersi negli ultimi giorni e riportati da Newsweek. La guerra è stata costosa in termini di vite umane anche per Kiev con 131.000 fra morti e feriti.

• Per l’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell, Mosca blocca 50 navi cariche di grano: “L’Ue sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite e continuerà a facilitare le esportazioni attraverso le sue corsie preferenziali, che hanno portato 25 miliardi di tonnellate di grano nel mondo”, ha scritto Borrell su twitter.

• Sono iniziati a Varsavia i colloqui sul grano tra Ucraina e Polonia in particolare per quanto riguarda i cereali destinati al transito verso Paesi terzi. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura della Polonia, Robert Telus, citato da Ukrinform. “Cercheremo insieme una soluzione in modo che il nostro contratto, che vogliamo firmare, diventi effettivo”, ha detto Telus.

• Due miliziani Wagner hanno confessato: “Abbiamo ucciso bimbi”. Lo hanno dichiarato a Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani. I miliziani erano entrati nella Wagner attraverso il reclutamento effettuato nelle prigioni. Uno dei due, Azamat Uldarov, ha dichiarato di aver “sparato alla testa a una bambina di 5 anni”. “Ho eseguito l’ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi i bambini di cinque anni”, ha detto il miliziano. Insieme a lui ha confessato anche Alexei Savichev.