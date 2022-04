La guerra in Ucraina è al 45esimo giorno. Oltre 130 civili sono stati torturati a Makariv, mentre sale a 360 il tragico bilancio dei massacri a Bucha. Ieri, l’attacco a Kramatorsk con almeno 50 civili uccisi, oltre 100 i feriti.

«Oltre 19.000 soldati russi uccisi»

Il bilancio delle perdite russe aggiornato a questa mattina dall’esercito di Kiev parla di oltre 19.000 soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione. Le agenzie d’intelligence occidentali stimano tra i 7.000 e i 15.000 soldati russi morti in Ucraina.

Johnson è a Kiev

Il primo ministro britannico Boris Johnson è arrivato a Kiev, dove sta incontrando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A comunicarlo è la presidenza ucraina. Johnson è stato, fino ad ora, uno dei più decisi sostenitori della causa ucraina.

L’attacco a Kramatorsk

Dopo l’attacco missilistico di ieri a Kramatorsk (almeno 50 civili uccisi, oltre 100 i feriti) oggi sono riprese le evacuazioni di civili dalle regioni ucraine del Donbass.

I bilanci di Makariv e Bucha

Makariv è una delle città da cui i russi si sono ritirati. Il bilancio dei corpi ritrovati e sui quali ci sarebbero segni di torture, è salito a 133 morti, secondo il sindaco Vadano Tokar all’Ansa. «Ci sono state diverse torture, con cadaveri rinvenuti con le mani legate e almeno due casi di donne stuprate e poi uccise: una di queste è stata sgozzata. Abbiamo trovato i corpi», ha detto.

Si aggrava il bilancio delle vittime civili del massacro di Bucha che nei giorni scorsi ha scosso il mondo. Secondo le autorità cittadine, risultano al momento 360 civili uccisi, compresi almeno 10 bambini.

Riapre l’ambasciata italiana a Kiev

«Siamo stati gli ultimi ad andare via da Kiev e saremo tra i primi a tornarci», ha detto Luigi Di Maio all’Unità di Crisi, «un altro gesto per dimostrare sostegno al popolo ucraino, un modo concreto per affermare che deve prevalere la diplomazia».

Foto copertina: D.Lebedev- Unsplash