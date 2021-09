I dati di ieri, domenica 19 settembre: 3.838 contagi e 26 morti, tasso di positività all’1,4%. Scendono ancora i ricoveri (-29). Effetto Green Pass: boom di prenotazioni dei vaccini. Ad oggi in Italia 41 milioni di vaccinati.



I dati di Domenica 19 settembre

+ 3.838 nuovi casi

+ 1,4% Tasso di positività (ieri 1,3%)

+ 26 decessi

+ 3.314 dimessi

+ 496 attualmente positivi (113.536)

– 29 ricoverati con sintomi (3.929)

+ 11 terapia intensiva (530)

+ 514 isolamento domiciliare (109.077)

I contagi nelle Regioni

• Lombardia 879.639: +348 casi (ieri +765) con 49.158 tamponi

• Veneto 465.183: +364 casi (ieri +536) con 42.691 tamponi

• Campania 453.170: +362 casi (ieri +337) con 17.884 tamponi

• Emilia-Romagna 420.461: +343 casi (ieri +403) con 25.147 tamponi

• Lazio 381.323: +277 casi (ieri +376) con 13.812 tamponi

• Piemonte 376.865: +153 casi (ieri +237) con 18.000 tamponi

• Sicilia 293.145: +538 casi (ieri +643) con 14.076 tamponi

• Toscana 279.325: +418 casi (ieri +326) con 17.876 tamponi

• Puglia 267.201: +164 casi (ieri +156) con 13.391 tamponi

• Marche 113.106: +147 casi (ieri +94) con 4.131 tamponi

• Friuli-Venezia Giulia 112.996: +84 casi (ieri +97) con 7.492 tamponi

• Liguria 111.943: +93 casi (ieri +75) con 6.552 tamponi

• Calabria 82.256: +198 casi (ieri +201) con 3.442 tamponi

• Abruzzo 80.677: +61 casi (ieri +60) con 8.590 tamponi

• P. A. Bolzano 76.366: +81 casi (ieri +65) con 6.011 tamponi

• Sardegna 74.734: +60 casi (ieri +55) con 1.803 tamponi

• Umbria 63.305: +70 casi (ieri +68) con 7.771 tamponi

• P. A. Trento 48.107: +19 casi (ieri +49) con 3.706 tamponi

• Basilicata 29.766: +30 casi (ieri +28) con 581 tamponi

• Molise 14.460: +19 casi (ieri +4) con 379 tamponi

• Valle d’Aosta 12.083: +9 casi (ieri +3) con 1.078 tamponi

I decessi nelle Regioni

• Lombardia 33.982: +1 decesso (ieri +2)

• Veneto 11.739: +1 decesso (ieri +2)

• Campania 7.864: +6 decessi (ieri +5)

• Emilia-Romagna 13.434: +2 decessi (ieri +5)

• Lazio 8.597: +2 decessi (ieri +2)

• Piemonte 11.746: nessun nuovo decesso (ieri +4)

• Sicilia 6.693: +2 decessi (ieri +18)

• Toscana 7.105: +5 decessi (ieri +5)

• Puglia 6.764: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

• Marche 3.065: +2 decessi (ieri +1)

• Friuli-Venezia Giulia 3.814: nessun nuovo decesso (ieri +1)

• Liguria 4.397: +1 decesso (ieri +1)

• Calabria 1.373: +2 decessi (ieri +2)

• Abruzzo 2.536: + 1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

• P. A. Bolzano 1.190: nessun nuovo decesso (ieri +1)

• Sardegna 1.625: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

• Umbria 1.441: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

• P. A. Trento 1.368: nessun nuovo decesso dal 13 settembre

• Basilicata 608: nessun nuovo decesso (ieri +1)

• Molise 496: nessun nuovo decesso (ieri +1)

• Valle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 14 luglio



Vaccini: Boom di prenotazioni



Il primo effetto Green Pass obbligatorio sui vaccini per tutti i lavoratori dal 15 ottobre è l’aumento delle prenotazioni di vaccino covid-19 in Italia. Ad affermarlo è il commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo: “A livello nazionale, si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana”. Inoltre, sabato 18 settembre, “si è riscontrato un aumento del 35% di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso” ha sottolineato aggiungendo: “Considerando che la maggior parte dei centri vaccinali sono ad accesso libero, occorre monitorare, nei prossimi giorni, l’andamento delle adesioni per valutare se il trend attuale si consoliderà in maniera strutturale”. A oggi sono quasi 41 milioni le persone vaccinate in Italia.



Green Pass: cosa cambia dal 15 ottobre

Il governo ha varato il decreto che estende l’obbligo di Green Pass: dal prossimo 15 ottobre sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati. Vediamo le nuove norme nel dettaglio.

Chi dovrà averlo

– Tutti i lavoratori, sia del privato che del settore pubblico, Enti, Società e Tribunali. Il Green Pass vale anche per colf, baby sitter, Partite Iva e in generale tutti i lavoratori che offrono servizi occasionali, come elettricisti, fabbri e idraulici.

Chi ottiene il Green Pass

– Tutti i vaccinati, già dalla prima dose.

– Chi ha fatto un tampone (negativo da almeno 72 ore, norma che sarà approvata nei prossimi giorni al posto delle attuali 48 ore).

– Tutti i guariti dal Covid.

Quanto costeranno i tamponi

Nel Decreto è stata inserita la norma che fissa prezzi calmierati per i tamponi molecolari: il costo del test sarà “gratis” solo per chi non può fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni.

Le sanzioni

Le sanzioni per chi lavorerà senza Green Pass sono simili a quelle viste nel Decreto su scuola e trasporti: multe dai 600 ai 1.500 euro per chi sarà sprovvisto del certificato, ma non sarà possibile licenziare: in alternativa, la norma prevede che scatti la sospensione dal lavoro e dallo stipendio dopo 5 giorni di assenza ingiustificata nel settore pubblico e dopo 3 nel privato.