Dopo la sospensione “precauzionale” del vaccino AstraZeneca in Italia e in molti Paesi europei, oggi l’Ema ha dato il via libera: “Il vaccino è sicuro ed efficace, non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi”.



Il tanto atteso verdetto è arrivato. Poco fa, l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha espresso parere positivo su AstraZeneca. Per la Commissione clinica dell’ente il vaccino “non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi”, anzi i casi “sono inferiori” rispetto a quelli tra i non vaccinati. Pertanto il vaccino è “sicuro ed efficace”. “Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più”, ha detto la direttrice dell’Agenzia Emer Cook.

“I benefici del vaccino di AstraZeneca continuano ad essere molto superiori ai rischi. La commissione sulla sicurezza dell’Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti”, ha rassicurato Sabien Straus, presidente del Prac (la Commissione di farmacovigilanza).

La decisione di sospendere il vaccino è partita lunedì dalla Germania, che aveva spiegato così lo stop: “Si sono verificati sette casi di una rara trombosi dove ce ne saremmo aspettati uno”. Il blocco è stato condiviso da Italia, Francia, Spagna ed altri Paesi. Il vaccino però era stato già ritenuto efficace e sicuro dall’Oms e dall’Aifa.

Ieri, il premier Mario Draghi da Bergano aveva anticipato che impegno, obiettivi e ritmi della campagna vaccinale non sarebbero cambiati a prescindere dalla decisione dell’Ema.

I dati di Astrazeneca

In Italia, su 2.196.000 dosi di vaccino Astrazeneca consegnate ne sono state somministrate 1.093.800. Nel mondo sono circa 17 milioni le dosi già inoculate. Come gli altri vaccini, anche quello di AstraZeneca ha dovuto superare numerosi test prima di essere autorizzato. Finora non si è evidenziato un aumento di eventi avversi gravi, tra chi lo ha ricevuto.

Il Regno Unito, su 11 milioni di dosi, ha rilevato 3 decessi e 45 trombosi tra i vaccinati (con Pfizer-BioNTech i casi di trombosi rilevati sono stati 48). Sono numeri che non indicano un nesso di causalità, ma solo temporale. Secondo l’ente britannico MHRA, i casi di trombosi verificati “non sono in quantità superiori rispetto al numero di casi che sarebbero avvenuti naturalmente nella popolazione vaccinata”.

Il nuovo accordo con Pfizer

Mercoledì la Commissione europea e la multinazionale farmaceutica Pfizer hanno raggiunto un’intesa sulla consegna anticipata di altre 10 milioni di dosi entro il secondo trimestre che portano il totale ad oltre 200 milioni attese in Europa, tra aprile e giugno.