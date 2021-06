Al via lo spot di promozione turistica della Regione Puglia, tra bellezze senza tempo e voglia di non partire più.

Il nuovo spot per la promozione turistica della Regione Puglia è il racconto di una storia d’amore: quella tra chi scopre la Puglia e non la vuole lasciare più. Ci sono la facciata di Santa Croce a Lecce, la magia di Porto Selvaggio, il lungomare di Bari, il Gargano e altre bellezze pugliesi, nel video di Francesca Muci, con la musica originale del Canzoniere Grecanico Salentino, guidato dal musicista Daniele Durante, il genio della Taranta prematuramente scomparso e protagonista del rinnovamento della tradizione musicale salentina.

La mini storia racconta di un bambino che non vuole lasciare la Puglia dopo una vacanza con i suoi genitori e, in un viaggio immaginario, attraversa città, borghi, spiagge e campagne. Lo spot, nelle versioni da 90”, 30” e da 15”, è in onda da domenica 20 giugno sui canali tv nazionali, sul web e sui social. Per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, lo spot “esprime il nostro desiderio di tornare ad accogliere le cose belle della vita”. Per l’assessore alla Cultura e al Turismo Massimo Bray, il video “sottolinea quanto il patrimonio paesaggistico e storico-artistico della nostra Regione sia vocato naturalmente a emozionare, a offrire sensazioni speciali”.



Della campagna “Puglia, una storia d’amore”, fa parte anche il nostro progetto FACE Magazine.it racconta la Puglia, realizzato in collaborazione con Puglia Promozione, con il quale abbiamo raccontato i luoghi e l’enogastronomia della Puglia, con i piatti tipici del Gargano, della Puglia imperiale e della costa barese, quelli della Valle d’Itria, della Magna Grecia e del Salento, l’eccellenza dei prodotti caseari, i migliori vini e i vitigni. Vi abbiamo portato alla scoperta di itinerari ciclotursitici spettacolari e dei siti archeologici più suggestivi. Il nostro viaggio continuerà, nelle prossime settimane, alla scoperta di Bari, Taranto, del Salento più inedito, del Gargano, di Brindisi e della Valle d’Itria. Non resta che partire con noi e seguirci, insieme ai nostri autori Mauro Orrico, Marco Gustavo P.Cipolla e ai collaboratori Antonio Leo (per le fotografie), Elena Centonze e Marta Foresi (per il food).