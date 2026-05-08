Venerdì, il segretario di Stato Usa Usa Marco Rubio è arrivato a Palazzo Chigi, per un vertice con la premier Giorgia Meloni. “Spero in una seria proposta dell’Iran”, ha detto. L’incontro è stato cordiale ed è durato circa un’ora e mezza.

La Redazione

Il vertice fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio è iniziato poco prima di mezzogiorno con una stretta di mano e uno scambio di baci tra i due. L’incontro è poi andato avanti per circa un’ora e mezza. Il vertice ha avuto l’obiettivo di “rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia”, dopo i duri attacchi di Trump a Meloni e la fine della storica sintonia tra i due, in nome della comune appartenenza al mondo Maga e della destra radicale globale. Rubio ha sottolineato “l’impegno degli Stati Uniti a una stretta collaborazione sulle priorità condivise. Sono state discusse le sfide alla sicurezza regionale, tra cui quelle relative al Medio Oriente e all’Ucraina, e l’importanza della continua collaborazione transatlantica per affrontare le minacce globali”.

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Il segretario di Stato ha affermato di essere un “forte sostenitore della Nato”, ma “alcuni Paesi europei”, come la Spagna, “ci hanno negato l’uso di quelle basi per un’emergenza molto importante”, il che “ha creato alcuni pericoli inutili” per gli Stati Uniti impegnati nell’offensiva contro l’Iran.

Rubio ha poi aggiunto: “Spero che ci sia una seria proposta dell’Iran nelle prossime ore”. E sull’Ucraina: “Siamo pronti a fare da mediatori ma non a perdere tempo”.

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