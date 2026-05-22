L’accordo tra Iran e Usa si allontana. Teheran frena sul negoziato: “Non è vicino, le differenze restano profonde”. I colloqui sono su una bozza di nove punti. Intanto Israele continua a sparare e ad uccidere in Libano: in un raid sono morti sei soccorritori e una bambina.

La Redazione

Per il secondo giorno consecutivo, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato di “lievi progressi” nei colloqui e di “un leggero miglioramento”, manifestando tuttavia prudenza perché “c’è ancora lavoro da fare”, e invitando a immaginare “un piano B qualora l’Iran non riaprisse lo Stretto di Hormuz”. La Repubblica islamica, però, ha smentito “l’accordo imminente” con gli Usa: “Non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo sia vicino”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, citato da Iran International, spiegando che nonostante gli scambi con il capo negoziatore pachistano Asim Munir siano diventati più frequenti “rappresentano la continuazione dello stesso processo diplomatico”. Le differenze restano, quindi “profonde”.

Israele continua a sparare sul Libano: uccisa una bambina

Non si fermano intanto i raid israeliani sul Libano. Un attacco israeliano nel sud del Paese ha ucciso sei persone, tra cui due soccorritori e una bambina. Lo ha dichiarato il ministero della Salute libanese. Tra le vittime dell’attacco al villaggio di Deir Qanun al-Nahr, c’erano due soccorritori dell’associazione scout Risala, uno dei quali lavorava anche come fotografo freelance, e una bambina siriana. Il governo di Tel Aviv ha giustificato l’attacco dicendo che l’associazione è legata al movimento Amal, alleato di Hezbollah.