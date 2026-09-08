Undici Paesi europei e il Canada hanno annunciato sanzioni commerciali contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Il fronte è guidato dai governi di Regno Unito e Francia. L’Italia si sfila e continua a difendere Israele, nonostante gli orrori senza fine. Pd e 5S: “governo senza dignità”.

Di Marta Foresi

Regno Unito e Francia sono stati tra i 12 Paesi che martedì hanno annunciato nuove sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, in quella che hanno definito una situazione “in rapido deterioramento”, segnata da un aumento degli attacchi dei coloni contro i palestinesi. Il ministro degli Esteri britannico Miliband ha accusato i “terroristi coloni” di pulizia etnica in Cisgiordania e ha annunciato il divieto di importare beni dagli insediamenti illegali. Per risposta Israele ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est.

Chi sono i 12 Paesi contro Israele

Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia si sono uniti a Regno Unito e Francia confermando l’intenzione di introdurre restrizioni al commercio con gli insediamenti, secondo una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri.

“Le azioni del governo israeliano in Cisgiordania stanno minando la possibilità di una soluzione a due Stati“, si legge nella dichiarazione, che parla anche di “livelli senza precedenti di violenza dei coloni e di espansione degli insediamenti“. “Insieme siamo determinati: la soluzione a due Stati deve essere tutelata e agiremo per raggiungere una pace giusta e duratura“, prosegue il testo.

La decisione arriva dopo che, lo scorso mese, il governo israeliano ha pubblicato bandi per la costruzione di circa 1.200 unità abitative in Cisgiordania, suscitando diffuse condanne da parte della comunità internazionale e delle organizzazioni per i diritti umani. Le abitazioni, destinate all’area di insediamento E1, isolerebbero ulteriormente Gerusalemme Est dal resto del territorio.

Il governo italiano di Giorgia Meloni non ha aderito al gruppo dei 12 sulle sanzioni ai coloni israeliani: “Puntiamo a una decisione europea”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. I leader dell’opposizione Conte e Schlein hanno condannato la scelta dell’esecutivo: “Vergognoso il comportamento di Roma”, hanno detto.