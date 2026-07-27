Dopo l’ennesimo aumento del prezzo dei carburanti, il governo ha promesso lo sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro e solo fino al 6 agosto. Nessun intervento sulla benzina. Smentito, per ora, l’aumento delle sigarette.

Di Marta Foresi

Niente sconti per quanto riguarda la benzina, che ieri ha segnato un prezzo medio di 1,982 euro al litro. L’intervento del governo riguarderà solo il diesel. “Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri di lunedì sera.

Il gasolio negli ultimi giorni è tornato ad aumentare a causa della nuova chiusura dello stretto di Hormuz e dei timori di un ulteriore allargamento della guerra in Medio Oriente. Il gasolio era arrivato a costare in media 2,18 euro al litro, dunque dovrebbe tornare intorno ai 2 euro.

Il governo ha preferito concentrare lo sforzo economico sul gasolio perché è il carburante più utilizzato nel trasporto merci, nell’industria e nell’agricoltura. I suoi rincari provocano a cascata l’aumento di cibi, prodotti industriali e in generale di tutte le merci che devono essere trasportate. Il governo ha quindi scelto di intervenire per evitare un aumento generalizzato del costo della vita e dell’inflazione.

Lo sconto entrerà in vigore dalla mezzanotte del 28 luglio e durerà fino al 6 di agosto. La misura costerà 125 milioni di euro. Per finanziarla non sono previsti aumenti sulle accise per le sigarette, un’ipotesi circolata nel pomeriggio e smentita dal ministro dell’Economia Giorgetti in conferenza stampa. Buona parte dei soldi arriverà dal meccanismo delle accise mobili. Il meccanismo delle accise mobili prevede che lo stato si impegni a usare l’extra gettito dell’IVA incassato nel periodo dei rincari per ridurre le accise nel periodo successivo.