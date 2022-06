L’Onda Pride è iniziata il 4 giugno a Bergamo, Cremona, Cuneo, Monza, Pavia e Torre Annunziata e terminerà il 24 settembre ad Aosta. Aspettando il RomaPride di sabato, ecco il calendario di tutti i Pride in Italia.

Giugno è il mese del pride, in cui si celebra l’orgoglio delle persone gay, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer e della comunità lgbtq+. Nel Pride Month, sono centinaia le marce che in tutto il mondo attraversano strade e piazze contro la persecuzione delle persone Lgbtquia+ e a favore dei diritti civili dell’intera comunità. Anche in Italia sono previsti eventi e cortei in numerosissime città italiane: per la prima volta sono infatti 48 i Pride, mai così tanti nel nostro Paese. Altre date potrebbero aggiungersi al calendario (qui l’elenco aggiornato).



Il Pride si celebra a giugno in memoria dei moti di Stonewall, considerato uno dei momenti più importanti nella storia del movimento gay negli Stati Uniti. Nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 la polizia di New York fece irruzione allo Stonewall Inn, ritrovo della comunità lgbtq+, arrestando e picchiando le persone presenti perché avrebbero venduto alcolici senza licenza, come faceva ritualmente. Tuttavia, per la prima volta, la folla riunitasi all’esterno del locale decise di reagire e attaccare la polizia per difendere le persone all’interno. Gli scontri durarono cinque giorni. Quel giorno, dopo anni di persecuzioni e violenze, iniziò la lotta del movimento per i diritti delle persone Lgbtquia+.



I 48 cortei in Italia

4 giugno 2022. Cremona

4 giugno 2022. Torre Annunziata

4 giugno 2022. Pavia

4 giugno 2022. Monza

4 giugno 2022. Cuneo

11 giugno 2022. Bergamo

11 giugno 2022. Roma

11 giugno 2022. Genova

11 giugno 2022. Dolo

12 giugno 2022. Novara

18 giugno 2022. Parma

18 giugno 2022. Torino

18 giugno 2022. Lecco

18 giugno 2022. Livorno

18 giugno 2022. Varese

18 giugno 2022. Pesaro

25 giugno 2022. Teramo

25 giugno 2022. Perugia

25 giugno 2022. Bologna

25 giugno 2022. Albano Laziale

25 giugno 2022. La Spezia

25 giugno 2022. Ragusa

25 giugno 2022. Favignana

25 giugno 2022. Aversa

26 giugno 2022. Alcamo

2 luglio 2022. Milano

2 luglio 2022. Sassari

2 luglio 2022. Napoli

2 luglio 2022. Catania

2 luglio 2022. Bari

3 luglio 2022. Padova

9 luglio 2022. Como

9 luglio 2022. Brescia

9 luglio 2022. Palermo

9 luglio 2022. Viterbo

9 luglio 2022. Grottaglie

16 luglio 2022. Lecce

16 luglio 2022. Asti

16 luglio 2022. Verona

16 luglio 2022. Siracusa

23 luglio 2022. Messina

23 luglio 2022. Alessandria

23 luglio 2022. Salerno

23 luglio 2022. Taranto

30 luglio 2022. Reggio Calabria

30 luglio 2022. Irpinia

30 luglio 2022. Rimini

24 settembre 2022. Aosta

