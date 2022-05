La band ucraina Kalush Orchestra ha vinto con 631 voti. Il presidente Zelensky: «L’anno prossimo l’Eurovision a Mariupol». Delusione per l’Italia: Mahmood e Blanco solo sesti.

La 66ª edizione di Eurovision Song Contest è stata vinta dagli interpreti di «Stefania», Kalush Orchestra. Per la band ucraina è stato un vero trionfo di voti e applausi. Durante la gara la band ha lanciato un appello in mondovisione: «Aiutate il popolo ucraino, aiutate Mariupol». E sarà proprio la cittadina devastata dalla guerra ad ospitare la prossima edizione di Eurovision, ha dichiarato il presidente Zelensky poco dopo la vittoria. Ovviamente, guerra permettendo.

Al secondo posto si è piazzato l’inglese Sam Ryder e al terzo la spagnola Chanel. Grande delusione per l’Italia che sperava nel bis dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno: solo sesto posto per Mahmood e Blanco, preceduti da Svezia e Serbia.

La classifica finale



A votare sono state le giurie di qualità dei singoli Paesi (per il 50%) e il televoto (restante 50%), con la regola che nessun Paese può votare per i propri rappresentanti. Al termine della prima classifica parziale l’Ucraina era solo quarta, con l’inglese Sam Ryder in prima posizione seguito dalla Svezia (Cornelia Jakobs) e Spagna (Chanel). L’Italia, con Mahmood e Blanco, era settima. A ribaltare il risultato finale è stato soprattutto il televoto, che ha premiato l’Ucraina assegnandole ben 439 voti. Le 158 preferenze per l’Italia sono invece servite a Mahmood e Blanco per salire di una posizione.

L’Eurovision 2023 si terrà in Ucraina

Kalush Orchestra ha presentato un brano forte, che parla di una donna chiamata Stefania (da cui la canzone prende nome) che è la madre del cantante. Quest’ultimo ha però dedicato la canzone a tutte le donne ucraine. Come da tradizione, al Paese vincitore spetta il diritto di organizzare la prossima edizione, sperando che nel frattempo la guerra possa finire. Per l’Ucraina si tratta della terza vittoria: aveva già trionfato nel 2004 e nel 2016.

Ecco l’esibizione della Kalush Orchestra e quella degli italiani Mahmood e Blanco.