L’ultimo sondaggio politico di Demos & Pi per la Repubblica vede in continua crescita il Pd. Migliora Forza Italia, calano Lega e Meloni, ma anche 5 Stelle, Renzi e Calenda.

Continua senza sosta la crescita graduale del Pd della nuova segretaria Elly Schlein, che in poche settimane sarebbe migliorato di quasi tre punti percentuali tornando a essere così la principale forza di opposizione. Così come non si ferma l’emorragia di consensi, seppur limitata, verso Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d’Italia. Nel centrodestra cresce solo Forza Italia, mentre calano tutti gli altri partiti, dalla Lega al Movimento 5 Stelle. Segnano un vero tonfo anche gli ex alleati del mai nato Terzo Polo, Matteo Renzi di Italia Viva e Carlo Calenda di Azione.

Questa è l’analisi emersa dall’ultimo sondaggio politico di Demos & Pi per la Repubblica, dello scorso 30 aprile.

Il sentore è che il futuro prossimo della politica italiana sarà segnato dalla sfida tutta al femminile tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, visto il declino di Matteo Salvini e le difficoltà di Giuseppe Conte nel riportare i 5 Stelle ai fasti del 2018.

Nonostante il calo per Meloni e Salvini, ad oggi, stando al sondaggio l’attuale maggioranza di governo se unita vincerebbe di nuovo delle ipotetiche elezioni.