La mobilitazione di 24 ore, proclamata dal sindacato Usb, interesserà i settori pubblico e privato, dai trasporti alle fabbriche, dagli uffici alla scuola. L’Usb: “Bloccheremo il Paese, lo sdegno per Gaza e per la complicità dei governi occidentali, Italia in testa, è trasversale e non ha confini”.

“Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese. I segnali sono ormai talmente forti che non abbiamo più dubbi: saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno”. L’Unione sindacati di base ha presentato con queste parole la giornata di sciopero generale di lunedì 22 settembre. Lo sciopero è stato proclamato, accogliendo l’appello lanciato dai portuali, a sostegno del popolo palestinese e della missione internazionale della Global Sumud Flotilla. Sono oltre 80 le manifestazioni previste in tutta Italia, dalle grandi città ai piccoli centri.

“Lo sdegno per quello che sta succedendo a Gaza e per la complicità dei governi occidentali, Italia in testa, è trasversale e non ha confini”, scrive l’Usb.

Dai treni ai mezzi pubblici cittadini lo sciopero generale a livello nazionale potrebbe avere conseguenze sui servizi. L’Atac di Roma rende noto che il servizio sarà garantito durante le fasce di legge, da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. A Milano Atm comunica che il servizio delle linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

L'elenco delle piazze in costante aggiornamento è on line qui.

I principali cortei

Roma

11:00

Piazza dei Cinquecento

Milano

10:00

Piazzale Cadorna

Bologna

10:30

Piazza Maggiore

Napoli

09:30

Piazza Mancini

Firenze

09:00

Rotonda di Calenzano

Salerno

09:00

Varco Ponente

Torino

10:30

Piazza Carlo Felice

Genova

08:00

Porto, Varco Albertazzi

Bari

09:30,

Molo San Nicola

Lecce

10:00,

Piazza Sant’Oronzo

Cagliari

09:30

Piazza del Carmine

Cosenza

17:30

Piazzale Loreto

Palermo

10:00

Piazza Verdi

Catania

10:00

Piazza Stesicoro