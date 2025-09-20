La mobilitazione di 24 ore, proclamata dal sindacato Usb, interesserà i settori pubblico e privato, dai trasporti alle fabbriche, dagli uffici alla scuola. L’Usb: “Bloccheremo il Paese, lo sdegno per Gaza e per la complicità dei governi occidentali, Italia in testa, è trasversale e non ha confini”.
La Redazione
“Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese. I segnali sono ormai talmente forti che non abbiamo più dubbi: saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno”. L’Unione sindacati di base ha presentato con queste parole la giornata di sciopero generale di lunedì 22 settembre. Lo sciopero è stato proclamato, accogliendo l’appello lanciato dai portuali, a sostegno del popolo palestinese e della missione internazionale della Global Sumud Flotilla. Sono oltre 80 le manifestazioni previste in tutta Italia, dalle grandi città ai piccoli centri.
“Lo sdegno per quello che sta succedendo a Gaza e per la complicità dei governi occidentali, Italia in testa, è trasversale e non ha confini”, scrive l’Usb.
Dai treni ai mezzi pubblici cittadini lo sciopero generale a livello nazionale potrebbe avere conseguenze sui servizi. L’Atac di Roma rende noto che il servizio sarà garantito durante le fasce di legge, da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. A Milano Atm comunica che il servizio delle linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.
L’elenco delle piazze in costante aggiornamento è on line qui.
I principali cortei
Roma
11:00
Piazza dei Cinquecento
Milano
10:00
Piazzale Cadorna
Bologna
10:30
Piazza Maggiore
Napoli
09:30
Piazza Mancini
Firenze
09:00
Rotonda di Calenzano
Salerno
09:00
Varco Ponente
Torino
10:30
Piazza Carlo Felice
Genova
08:00
Porto, Varco Albertazzi
Bari
09:30,
Molo San Nicola
Lecce
10:00,
Piazza Sant’Oronzo
Cagliari
09:30
Piazza del Carmine
Cosenza
17:30
Piazzale Loreto
Palermo
10:00
Piazza Verdi
Catania
10:00
Piazza Stesicoro