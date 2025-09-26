Nella lunga tornata amministrativa di autunno, sono andate al voto le prime due regioni: nelle Marche, ha vinto il presidente uscente Francesco Acquaroli del centrodestra al 51% contro il 45% di Matteo Ricci del centrosinistra. In Valle d’Aosta, l’Union Valdôtaine è il primo partito, governa la regione con una coalizione progressista.

Il voto nelle Marche

Francesco Acquaroli ha vinto le elezioni nelle Marche. Il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente di FdI è al 51% mentre l’ex sindaco di Pesaro, l’europarlamentare del Pd Matteo Ricci, sostenuto dal centrosinistra insieme al M5S, è al 45,9%. L’affluenza definitiva si è attestata allo 50,01%: la partecipazione è diminuita di quasi 10 punti (9,7%) rispetto alle elezioni del 2020, quando fu del 59,7%.

Il voto in Valle d’Aosta

L’Unione Valdôtaine, dopo il brusco calo del 2020, torna ad essere il primo partito alle regionali in Valle d’Aosta con oltre il 30%. Vanno bene anche gli Autonomisti di centro (14,15%) con cui è facile ipotizzare una nuova alleanza con Uv, di cui ha fatto parte anche il Partito democratico, all’8,08%. L’alleanza dei tre rappresenta oggi oltre il 50% dei voti regionali. Cresce anche il centrodestra, ma unito non supera il 30%.

Entra in Consiglio anche la lista Valle d’Aosta Aperta (5,57%), che include il Movimento Cinque Stelle; mentre l’Alleanza Verdi e Sinistra fa il 6,29%.

Al comune di Aosta invece Union Valdôtaine si presenta in coalizione con il Partito Democratico: il candidato sindaco è Raffaele Rocco, ingegnere ed ex dirigente pubblico. Il candidato sindaco del centrodestra è Giovanni Girardini, attuale consigliere comunale, imprenditore ed ex sacerdote. I risultati per il comune arriveranno martedì.

Le altre Regioni al voto

Tra fine settembre e gli inizi di novembre, sono 7 le regioni italiane che andranno al voto. Si inizia con le Marche e la Valle d’Aosta il 28 e 29 settembre. In Calabria si voterà il 5 e 6 ottobre, mentre in Toscana il 12 e 13 ottobre. In Campania, Puglia e Veneto si voterà il 23 e 24 novembre.