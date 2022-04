Da oggi, venerdì 1° aprile, cambiano le regole anti-Covid sui mezzi pubblici, nei negozi, ristoranti e stadi. Ecco tutte le novità.



Il decreto del governo Draghi approvato lo scorso 17 marzo porterà gradualmente, dal primo maggio, all’eliminazione totale dell’obbligo di Green Pass e di mascherine per accedere ai luoghi pubblici. Da oggi, venerdì 1° aprile, inoltre non sarà più in vigore lo stato di emergenza legato alla pandemia e verranno tolte diverse restrizioni.

Green Pass: cosa cambia

Il Green Pass – sia quello rafforzato, sia quello base – non è più obbligatorio per accedere a negozi, hotel, uffici pubblici e postali, banche e per consumare stando all’aperto in bar o ristoranti.

Per accedere in un ristorante o un bar al chiuso sarà invece necessario il Green Pass base.

Il Green Pass base è obbligatorio, fino al 30 aprile, in tutti i mezzi del trasporto pubblico locale e per gli eventi sportivi e non che si svolgono all’aperto.

Il Green Pass rafforzato continuerà ad essere necessario, fino al 30 aprile, per accedere a piscine, palestre, centri benessere, mense e catering, sale da gioco, discoteche, congressi ed eventi e competizioni sportive al chiuso.

Cosa cambia per le mascherine

Le mascherine di tipo FFP2 continueranno ad essere obbligatorie in tutti i luoghi chiusi, fino al 30 aprile. Nelle scuole resterà l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Restano esclusi dalla misura i bambini fino a sei anni e quelli con patologie o disabilità incompatibili con le mascherine.

Le mascherine non saranno più obbligatorie al chiuso, probabilmente, dal mese di maggio.