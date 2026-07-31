Dopo l’arrivo di oltre 50mila migranti nell’enclave spagnola in Marocco, il governo Sanchez mobilita l’esercito e chiude il valico di Beni Enzar a Melilla. Il bilancio dei morti sale a 18. Scontro Roma-Madrid su Schengen.

La Redazione



In questi giorni migliaia di migranti sono arrivati (anche a nuoto) a Ceuta, enclave spagnola in Marocco e almeno 18 persone sono morte nella traversata. Solo 50mila nelle ultime 24 ore sono i migranti fuggiti dal Paese. “Si rischia la crisi umanitaria”, ha detto il primo ministro Pedro Sanchez, che ha schierato l’esercito, in appoggio alla Guardia Civil e ha chiuso il valico di frontiera di Beni Enzar a Melilla, l’altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco.

La premier italiana Giorgia Meloni ha detto che “l’Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna”. Tajani si è detto favorevole: “È sbagliata la scelta di Madrid, l’immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza” ha detto il titolare della Farnesina riferendosi alla recente procedura straordinaria di regolarizzazione dei migranti. Parole “indegne” per il ministro degli Esteri spagnolo Albares: “Da un Paese amico e partner ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica”, ha affermato e annunciato di aver convocato l’ambasciatore d’Italia per protesta.

Fonti del governo spagnolo citate da El Pais hanno dichiarato invece che la crisi sarebbe stata innescata piuttosto dall’interpretazione di una sentenza della Corte Suprema che vieta il rimpatrio di quanti raggiungono la costa a nuoto. Secondo le fonti, questa circostanza sarebbe stata “sfruttata da mafie e organizzazioni criminali” per approfittare della vulnerabilità dei migranti.