Il Napoli ha vinto il suo terzo Scudetto: fino all’alba, la festa ha travolto l’intera città. Agguato nella notte: ucciso il figlio di un boss. Ecco il racconto della festa sui social.

La Redazione

In città lo Scudetto si stava festeggiando già da settimane, ma con la vittoria matematica ottenuta giovedì, sono iniziati i veri festeggiamenti che hanno letteralmente travolto la città.

Gli unici due campionati vinti finora dal Napoli erano arrivati a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, nel periodo in cui c’era Diego Armando Maradona. Il terzo Scudetto arriva dopo quattro terzi posti e quattro secondi posti, l’ultimo dei quali nel 2019.

Dalla giornata di giovedì fino all’alba, caroselli e migliaia di persone sono scese in piazza: una città intera è esplosa di gioia al triplice fischio finale, con fuochi d’artificio in tutti i quartieri. Una festa rovinata però da un agguato: un giovane di 26 anni, figlio di un boss, è morto, colpito da spari nei pressi di corso Garibaldi.

Ecco come i social hanno raccontato la gioia in città per lo Scudetto.

https://twitter.com/candres82/status/1654365780165705729

da me c'erano le macchine dipinge e i mini vesuvi spara fuochi, innamorata persa di tutto ciò pic.twitter.com/br9ItGIuIL — Laura Rotaro (@quella_di_nek) May 4, 2023

Qual è la differenza tra vincere lo scudetto a 17 e 20 anni e poi di nuovo a 53?!?

È guardare negli occhi tuo figlio accanto a te al Maradona.#ForzaNapoliSempre #napolicampioneditalia pic.twitter.com/JRRkpfOJx1 — Sabrina🌈Pillot 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete #FBPE #FBR (@sabripillot) May 4, 2023