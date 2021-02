Dopo il fallimento delle trattative per il Conte ter, Mattarella convoca Draghi per un governo tecnico: «Le elezioni ora sono inopportune, serve un Governo di alto profilo in pienezza di poteri».



Non ci sarà nessun terzo governo Conte: le trattative portate avanti dall’esploratore Roberto Fico sono fallite dinanzi alle continue richieste e ai veti di Italia Viva di Matteo Renzi. Ieri in serata, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver incontrato Fico, si è presentato ai giornalisti con un discorso lungo poco più di sette minuti. Il presidente ha spiegato di avere “adesso due strade, fra loro alternative”. Quali? “Dare, immediatamente, vita a un nuovo Governo, adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria. Oppure quella di immediate elezioni anticipate”. La seconda è la strada che il capo dello Stato non ha seguito, intanto perchè “il lungo periodo di campagna elettorale, e la conseguente riduzione dell’attività di governo, coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia”.



Coronavirus, Recovery (che va presentato entro aprile), allarme sociale: per questi motivi, per Mattarella, non si può tornare alle urne. Inoltre, “Anche col voto anticipato servono mesi per un governo. Va ricordato che dal giorno in cui si sciolgono le Camere a quello delle elezioni sono necessari almeno sessanta giorni. Successivamente ne occorrono poco meno di venti per proclamare gli eletti e riunire le nuove Camere. Queste devono, nei giorni successivi, nominare i propri organi di presidenza. Occorre quindi formare il Governo e questo, per operare a pieno ritmo, deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere. Deve inoltre organizzare i propri uffici di collaborazione nei vari Ministeri. Dallo scioglimento delle Camere del 2013 sono trascorsi quattro mesi. Nel 2018 sono trascorsi cinque mesi”. Quindi anche con il voto anticipato “si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza di funzioni per mesi cruciali, decisivi, per la lotta alla pandemia, per utilizzare i finanziamenti europei e per far fronte ai gravi problemi sociali”.

“In altri Paesi si è votato obbligatoriamente e poi sono aumentati i contagi”, ha aggiunto Mattarella. Infine, nel suo intervento di ieri, ha informato sulla decisione presa sul nome del futuro premier: “Il Presidente della Repubblica ha convocato per le 12 al Quirinale il professor Mario Draghi“.