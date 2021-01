La cura degli anticorpi monoclonali può abbattere del 70% sia i ricoveri che i decessi. In Italia, il farmaco dovrebbe arrivare negli ospedali a partire da aprile.

Mentre tutti gli stati europei, Italia inclusa, sono alle prese con la riduzione di consegne dei vaccini Pfizer e AstraZeneca, una buona notizia arriva sul fronte delle cure. Gli anticorpi monoclonali sono in grado di abbattere del 70% i ricoveri e i decessi da covid: è quanto dichiarato dall’azienda farmaceutica statunitense Eli Lilly, che ha reso noti i risultati della fase 3 della sperimentazione degli anticorpi monoclonali bamlanivimab e etesevimab. Si tratta della cura più efficace e più attesa nella lotta contro il coronavirus, la stessa che è stata utilizzata negli Stati Uniti per rimettere in sesto Donald Trump in pochi giorni. Gli anticorpi monoclonali sono utilizzati non solo per la cura ma anche nella ricerca sulla prevenzione. La differenza con il vaccino è il meccanismo d’azione: mentre il vaccino induce il sistema immunitario a produrre anticorpi, questa cura è l’anticorpo già da sé.



La Germania è il primo Paese dell’Unione Europea ad acquistare la cura: 200 mila dosi di anticorpi monoclonali sono state comprate ad una cifra di 400 milioni di euro (2.000 euro a dose). Saranno impiegati nei policlinici universitari già a partire dalle prossime settimane.

Il ruolo dell’Italia

Dai primi di dicembre la Bsp Pharmaceuticals di Latina ne produce circa 100 mila dosi al mese per conto di Eli Lilly che li distribuisce nei Paesi in cui è già stato autorizzato. La produzione italiana a regime nel 2021 sarà di circa 2 milioni di flaconi.

Alla Menarini di Pomezia, invece, si sta sviluppando in collaborazione con lo Spallanzani l’anticorpo del Monoclonal antibody discovery lab della “Fondazione Toscana Life Science”, ente non profit di Siena diretto dal luminare Rino Rappuoli. Su questo progetto tutto italiano da marzo il governo ha investito 380 milioni di euro. La produzione vera e propria dovrebbe essere disponibile entro la primavera per il maggior numero di pazienti, forse già da aprile.