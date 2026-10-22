Il ministro della Giustizia Nordio ha minacciato: “Massicci arresti di minori, valutiamo di allargare le carceri giovanili”. Insorgono le opposizioni. Per Giuseppe Conte: “Parole non da politico, Nordio vada a casa”.

La Redazione

Carlo Nordio ha sintetizzato l’idea che il ministero della Giustizia italiano ha per gestire il disagio sociale giovanile e la parola d’ordine è ancora una volta la repressione. A meno di una settimana dagli scontri di Milano, in cui centinaia di giovanissimi hanno manifestato con violenza la loro rabbia, Nordio ha detto: “Una serie di arresti massicci nei confronti di minori non era mai avvenuta”, per questo si sta pensando “di ampliare gli istituti penitenziari destinati ai più giovani” e si sta valutando se alcuni “settori delle carceri destinate ai maggiorenni possano essere dedicati ai minori”.

Conte: “Nordio vada a casa”

Tutte le opposizioni hanno criticato duramente le parole di Nordio. “Vada a casa”, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, per il quale le parole del ministro sui minori sono “non da politico”. L’ex presidente del Consiglio ha poi criticato il governo, sostenendo che dopo quattro anni l’Italia si sia “inginocchiata” nonostante le ingenti risorse messe a disposizione dall’Europa. “Adesso i nodi stanno venendo al pettine”, ha dichiarato. Le frasi sono state pronunciate nel corso di un intervento in cui ha chiesto un cambio di rotta per consentire al Paese di rialzarsi.